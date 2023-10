Sai quanto durano i cibi sott’olio una volta aperti? Se segui questo trucco possono durarti in eterno, o quasi

L’olio, soprattutto quello d’oliva, è stato utilizzato fin dall’antichità per conservare in modo naturale diversi alimenti. Ecco come utilizzarlo per evitare sprechi.

Grazie all’olio è possibile conservare più a lungo le verdure dell’orto, ad esempio, e esaltarne il gusto. Con congelatori e frigoriferi, un facile accesso agli alimenti pronti, abbiamo dimenticato le tecniche di conservazione dei nostri nonni: vasetti, latte, marmellate, canditi, salature, ecc.

In un’epoca in cui gli alimenti confezionati vengono additati a causa degli additivi ultra-processati e dannosi e del loro impatto ecologico, è utile reimparare queste antiche tecniche che si sono dimostrate efficaci. Parleremo qui dell’uso dell’olio per conservare: quale olio? Per conservare quali alimenti? Come fare?

Cibi sott’olio: tutto quello che c’è da sapere

L’olio impedisce la formazione di muffe negli alimenti circondandoli con una pellicola protettiva. È anche un antiossidante naturale che arresta l’ossidazione degli alimenti, in particolare impedendo il contatto dell’aria con gli stessi.

Una volta completamente immersi nell’olio, le verdure e gli altri alimenti si conservano per diversi anni. Inoltre, aggiungere aromi all’olio permette di insaporire piacevolmente determinati cibi. Oggi le conserve sott’olio più conosciute e utilizzate sono i peperoni rossi arrostiti e le olive.

Gli alimenti sono immersi nell’olio e non è possibile rimuovere tutto l’olio prima del consumo. Se si consumano molti alimenti conservati sott’olio, ciò può comportare un’ingerenza significativa di grassi (il che può essere anche un vantaggio nel caso di una dieta chetogenica, ad esempio).

Ad ogni modo l’olio d’oliva, più consigliato per questo metodo di conservazione, non è economico.

Non esitate a variare le erbe e le spezie. Ad esempio, i grani di pepe, il timo e la scorza di limone fanno miracoli con i funghi. I pomodori sono esaltati dal basilico, dalla menta, dal rosmarino o dal pepe. Le melanzane si sposano bene con aglio e limone.

L’olio dei barattoli può essere utilizzato per condire le pietanze dopo l’apertura. Idealmente dovresti aspettare un mese prima di consumare i tuoi cibi in scatola sott’olio. Una volta aperti, però, vanno consumati velocemente.

Scegli cibi freschissimi e lavali bene. Sbollentare sempre gli alimenti prima di metterli nell’olio. Puoi sempre preparare cibi già cotti (per evitare qualsiasi rischio batterico).

Cucinare con un’igiene impeccabile è fondamentale. Perciò ricorda di avere sempre le mani e panni puliti, vasetti puliti (sterilizzati per 15 minuti in acqua bollente) e asciugati.