Prevedere i terremoti, la speranza arriva dall’intelligenza artificiale: ecco come funziona

La svolta per salvare tante vite umane? Così l’intelligenza artificiale potrebbe prevedere l’arrivo di un terremoto. La ricerca rivoluzionaria

Ci hanno sempre detto che non si può fare. Che l’unica possibilità di salvarsi, sia investire sulla prevenzione. Qualcosa in cui crediamo fermamente. Ma forse, oggi, possiamo avere una nuova arma contro i terremoti che, ormai ciclicamente, su abbattono sul pianeta: la speranza arriva dall’intelligenza artificiale.

I terremoti sono uno dei tanti eventi estremi che ormai si ripetono ciclicamente nel mondo, come inquietante sintomo di un pianeta malato, a causa del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici. Come ben sappiamo, è, allo stato attuale impossibile prevederli. Ci si può limitare a studiare qualche sciame sismico che interessa i vari territori.

Ma, nonostante il lavoro della scienza, una previsione certa non si è mai potuta fare, con alcuni drammatici terremoti che hanno colpito il nostro Paese: si pensi a quello del 1908, che colpì Reggio Calabria e Messina o a quello dell’Irpinia, di svariati lustri fa. Ma anche a quello de l’Aquila o dell’Umbria, più recentemente.

Se, in questi mesi, grandi dubbi e grandi inquietudini stanno nascendo sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale come forma di superiorità delle macchine sugli esseri umani, oggi una speranza per prevedere i terremoti (e, quindi, salvare tante vite umane) arriva proprio dall’intelligenza artificiale. Ecco la ricerca pubblicata sul Bollettino della Seismological Society of America.

L’intelligenza artificiale potrà prevedere i terremoti?

Nuovi rapporti di ricerca potenzialmente rivoluzionari sull’intelligenza artificiale hanno il potenziale per aiutare a prevedere e mitigare meglio i danni dei terremoti imminenti. Sviluppato da un team di scienziati dell’Università del Texas, ad Austin, gli autori dello studio riferiscono che il loro nuovo algoritmo di intelligenza artificiale si è già mostrato molto promettente. Il programma ha previsto correttamente il 70% dei terremoti una settimana prima che si verificassero durante un test di sette mesi in Cina.

Gli scienziati hanno addestrato il nuovo algoritmo a cercare e rilevare irregolarità statistiche nei dati sismici in tempo reale abbinati dai ricercatori a terremoti precedenti. Ciò ha portato il programma di intelligenza artificiale a produrre una previsione settimanale dei terremoti che ha previsto con successo 14 terremoti entro di oltre 300 chilometri dal punto in cui si prevedeva che si sarebbero verificati. Anche i calcoli della forza del programma per i terremoti previsti erano abbastanza accurati.

Tuttavia, c’è ancora molto da lavorare, dato che il programma ha ignorato completamente un terremoto e ha emesso anche otto falsi allarmi.