Oroscopo dei rapporti di coppia: i segni che possono sorridere e quelli che dovranno avere pazienza

Per alcuni segni i rapporti di coppia saranno alle stelle, mentre altri prenderanno solo le briciole: ecco i più e meno fortunati dello zodiaco.

Con l’inizio del nuovo anno alcune persone vedranno le stelle e i pianeti girare a loro favore, e ciò comporterà delle novità e delle scintille in ambito sentimentale, mentre per altri segni dello zodiaco sono in arrivo solo pessime notizie.

Per tre segni dello zodiaco in particolare l’inizio del 2024 segna anche il principio di un anno pieno di amore e di sesso, con sviluppi nelle proprie relazioni sentimentali e incontri molto interessanti per chi invece fosse single. Al tempo stesso, però, vi sono due segni che purtroppo non avranno la stessa fortuna, e che forse dovranno aspettare addirittura il prossimo anno per poter trovare qualcosa di interessante in questo ambito.

I segni zodiacali più e meno fortunati in amore: c’è anche il tuo?

Gemelli : per queste persone già gennaio sarà un mese molto attivo per quanto riguarda l’ambito sessuale, anche se tutto ciò potrebbe essere costellato da un continuo tira e molla che sul lungo periodo può diventare veramente sfiancante. In ogni caso, riusciranno a tenere accesa la passione con il loro partner;

: per queste persone già gennaio sarà un mese molto attivo per quanto riguarda l’ambito sessuale, anche se tutto ciò potrebbe essere costellato da un continuo tira e molla che sul lungo periodo può diventare veramente sfiancante. In ogni caso, riusciranno a con il loro partner; Acquario : i nati sotto questo segno saranno invece alla ricerca di una relazione reale e seria, e lasceranno da parte tutto ciò che risulti essere troppo superficiale. Il 2024 segnerà infatti una svolta nella loro vita sentimentale e durante ogni mese saranno accompagnati da Venere nella ricerca del vero amore;

: i nati sotto questo segno saranno invece alla e seria, e lasceranno da parte tutto ciò che risulti essere troppo superficiale. Il 2024 segnerà infatti una svolta nella loro vita sentimentale e durante ogni mese saranno accompagnati da Venere nella ricerca del vero amore; Bilancia : queste persone dovranno faticare un po’ per poter ottenere dei risultati sia a livello relazionale sia sessuale. Dovranno dedicare molto tempo alla socializzazione, sfruttando tutto il loro fascino e la loro abilità comunicativa e in questo modo potranno costruire una relazione stabile;

Leone : per i nati sotto questo segno la situazione invece è un po’ diversa, visto che potrebbero non avere troppo tempo da dedicare al proprio partner o alla conoscenza di nuove persone. Ciò potrebbe comportare un problema nella loro relazione, soprattutto a livello intimo;

Capricorno : Saturno sarà contro gli appartenenti a questo segno praticamente per tutto l’anno e purtroppo dovranno affrontare delle relazioni abbastanza tormentate, a cui dovranno affiancare problemi di tempo, che impediranno loro di riuscire a dedicarsi al piacere di coppia e anche a quello personale.

E il tuo segno zodiacale si trova tra questi?