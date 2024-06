Giovedì tutti al cinema per questa incredibile storia del killer che non ammazzava le vittime. E arriva anche un horror molto atteso

Come ogni lunedì, anticipiamo le novità nelle sale, per capire quali film vedremo da giovedì. Anche se l’estate è esplosa, i titoli di richiamo continuano ad uscire, per offrire una opportunità a chi non è ancora partito per le ferie. Ed ecco le novità di questo atteso fine settimana.

Per tanti, le ferie sono ancora lontane, magari ad agosto o settembre anche se l’atmosfera è già vacanziera. Si ha voglia di uscire, dovendo però lottare con caldo e zanzare che già si stanno facendo pesantemente sentire. Per questo, andare al cinema, al fresco, rappresenta una bella prospettiva per passare una serata diversa.

Al giovedì, come ormai da tradizione negli ultimi anni, escono le novità del fine settimana. Di solito, di vario genere, così da intercettare i gusti di tutte le persone. Vediamo, allora, cosa ci aspetta nell’ultimo week-end di giugno. A vedere i debutti in arrivo, sicuramente ci saranno più occasioni per andare a vedere un buon film. Anzi, la prima cosa che verrebbe da dire è giovedì tutti al cinema per questa incredibile storia del killer che non uccideva.

Ecco quali sono i debutti che arriveranno in sala da questo giovedì. Andrai a vederli?

Infatti, detto così, pare strano. Ma come, uno potrebbe chiedersi. Come si fa a essere killer senza uccidere nessuno? Eppure, è così. Tanto da farci un film, ottimamente diretto e interpretato. Si tratta di Hit-man – Killer per caso ed è diretto da Richard Linklater. La storia, vera, è quella di Gary, un killer che tutti vogliono assoldare per far fuori soci, mogli, mariti, rivali, compagni di classe.

Però, in realtà, si tratta di un inganno. Gary, infatti, è un professore che lavora sotto copertura per la polizia. Così facendo, travestendosi, di volta in volta, e spacciandosi per killer professionista, ha fatto catturare più di 60 mandanti di omicidio. Qui, poi, c’è anche una deriva thriller e romantica, per venire incontro ai gusti di tutti. Davvero un bel film da consigliare.

Giovedì tutti al cinema per questa incredibile storia del killer, ma anche questo horror

Giovedì esce anche A Quiet Place – Giorno 1, il prequel della famosa saga horror. Chi ha visto i precedenti film, ricorderà che la terra è stata invasa da creature aliene che uccidono chi fa il minimo rumore. Ora arriva il titolo che ci spiega come si è arrivati a tutto ciò.

Tra le uscite del fine settimana, da segnarsi anche il thriller politico Shoshana, il drammatico Quattro figlie e Fremont, che offre uno spaccato dell’America di Oggi.