Sai perché dovresti sempre avvolgere le banane con carta stagnola? Non tutti lo sanno, ma ti fa risparmiare molti euro

Risparmiare è la parola d’ordine di molte famiglie che, per far quadrare i conti, devono cercare di evitare sprechi e massimizzare gli acquisti con gli euro a disposizione. Per questo, quando ci troviamo a dover gettare via un alimento andato a male, ci si stringe il cuore. Da oggi, non più.

Inutile girarci troppo, attorno. Quello di far quadrare i conti è un problema per tante famiglie che, quando si tratta di fare la spesa, tornano a casa scontente per via del conto. La frase classica è: “prima con 50 euro riempivo tre-quattro borse e ora faccio fatica ad averne 1-2”.

I prezzi delle materie prime corrono e anche chi vende i prodotti è costretto ad adeguarsi. Spesso, cerca di non scoraggiare il cliente offrendo delle buone soluzioni, come offerte paghi 2 prendi 3. O dei ribassi convenienti se si è clienti e si possiede la tessera della GDO di riferimento. Ci sono poi delle App che raccolgono ogni volantino di tutti i grandi magazzini della vostra zona, così da darvi una panoramica rapida su cosa prendere a prezzi più bassi.

Sai perché dovresti sempre avvolgere le banane con carta stagnola? C’è un motivo valido per farlo sempre

Come se non bastassero i prezzi che sono così alti, c’è anche il rischio di far andare a male qualche alimento. Certo, l’ideale sarebbe quello di comprare solo il fresco che ci serve per quel giorno, così da consumarlo a colpo sicuro.

Però, onestamente, chi è che ha tutto questo tempo di andare, ogni giorno, a fare la spesa che ci serve? Tante famiglie sono costrette a fare la spesa settimanale, per non dire quindicinale, con tutto quello che ne consegue. Spesso, ci si dimentica di qualche scadenza e ci tocca buttare via del cibo.

Ecco il trucco che ti impedirà, da oggi, di buttare via le banane comprate

Qualcosa che dovremmo evitare di fare, non solo per una questione morale, ma anche pratica e di risparmio. Ad esempio, sai perché dovresti sempre avvolgere le banane con carta stagnola? Il motivo è semplice. Col caldo, le banane maturano velocemente, diventando nere. Non a caso, dovremmo prenderle con la buccia ancora verde.

Quando si superano i 20 gradi, in casa, ecco che le banane produco etilene, il gas che provoca, appunto, la rapida maturazione. Per questo motivo, avvolgendo la parte superiore della banana, quella attaccata al casco, con carta stagnola o pellicola trasparente, si evita questa maturazione veloce. E le banane non diventeranno più subito nere.