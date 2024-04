Si rafforzano i segnali di discesa dei tassi di mercato, ecco come sfruttare questo calo e guadagnare molti soldi

Bce e Fed annunciano l’arrivo di una nuova fase di taglio dei tassi di interesse che apre nuove prospettive per gli investitori. Ecco come i risparmiatori possono trarne beneficio e sfruttare questa tendenza a loro vantaggio.

La seconda parte dell’anno si prospetta interessante per gli investitori, poiché le due principali banche centrali hanno annunciato di adottare politiche monetarie accomodanti. La Banca Centrale Europea (BCE) e la Federal Reserve (Fed) degli Stati Uniti stanno considerando tagli ai tassi di interesse per stimolare l’economia. Ma cosa significa tutto ciò per gli investitori? Vediamo come sfruttare questa situazione a proprio vantaggio.

Si rafforzano i segnali di discesa dei tassi, cosa accade ai BTP

I Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) italiani sono titoli obbligazionari a medio-lungo termine con una cedola fissa pagata semestralmente. Quando i tassi di interesse scendono, i prezzi delle obbligazioni a tasso fisso tendono a salire. Ecco perché i BTP potrebbero essere una scelta interessante per gli investitori.

Supponiamo che acquisti un BTP con un tasso fisso del 4%. Se i tassi di interesse scendono, il valore del tuo BTP aumenterà. Ad esempio, se i tassi scendono al 3%, il prezzo del tuo BTP salirà, perché molti saranno spinti a comprare questo titolo che garantisce un rendimento più alto dei tassi di mercato. Ma la corsa all’acquisto farà salire il prezzo consentendoti di guadagnare in conto capitale.

Ecco cosa fare per cavalcare il possibile rialzo dei tassi di interesse

Alla luce di quanto riportato sopra, adesso sembra essere arrivato un momento favorevole per i titoli a tasso fisso, in particolare per i Buoni del Tesoro poliennali. Ma quali BTP comprare? I BTP con scadenze più lunghe potrebbero offrire rendimenti migliori nel lungo periodo. In genere il calo dei tassi di interesse favorisce un rialzo maggiore dei prezzi all’aumentare della durata residua del titolo. Quindi i prezzi di un titolo decennale potrebbero salire maggiormente di quelli di un titolo con durata residua di 5 anni.

Naturalmente l’investitore non è obbligato a mantenere in portafoglio il titolo fino alla scadenza. Anzi, la strategia mira a sfruttare l’aumento momentaneo dei prezzi per ottenere un guadagno in conto capitale. Il titolo dovrebbe essere mantenuto in portafoglio fino al momento del termine del taglio dei tassi. Quindi monitora con attenzione le decisioni delle Banche Centrali, perché le loro politiche influenzeranno i tassi di interesse e, di conseguenza, i prezzi dei BTP.

Approfondimento

Questa strategia non funziona o funziona poco con le obbligazioni che hanno una vita residua molto breve, inferiore ai due anni, come per esempio i BOT.