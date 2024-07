Sai dove si trova il casinò più antico del Mondo? La risposta ti stupirà

Oggi impariamo qualcosa di più sui casinò, in particolare su dove si trova il casinò più antico del Mondo. Hai un’idea su quale sia questo posto? Forse, anche se ci pensi, potresti stupirti molto della risposta esatta.

Chiamiamo casinò il luogo in cui ci si dedica al gioco d’azzardo e spesso viene anche indicato con il termine “casa da gioco”. Questa pratica risale in realtà al medioevo in cui ci si riuniva in quelle che venivano chiamate “baratterie” e dovevano assolutamente essere distanti dalle piazze e dalle chiese. Ma sai dove si trova il più antico casinò del Mondo? Ce ne sono molti di famosi che sentiamo nominare spesso e che, magari, abbiamo visitato o ci piacerebbe tanto visitare. Qui di seguito troverete qualche dettaglio e curiosità molto interessanti.

Sai dove si trova il casinò più antico del Mondo?

Tra i più famosi e i più frequentati casinò troviamo sicuramente quello di Las Vegas, Monte Carlo, Malta, Macao e Venezia. Se ci affidiamo alla storia e alla documentazione arrivata fino a noi, sappiamo che il casinò più antico in assoluto è proprio quello di Venezia. Fu costruito nel 1638 ed era chiamato “Il Ridotto”. Venne fondato dal Maggior Consiglio e la sua attività era concentrata principalmente durante la stagione del Carnevale. Nel 1774 fu chiuso perché il governo riteneva che stesse impoverendo la nobiltà locale.

I Saloon americani

Spostandoci, invece, oltreoceano, in America, la pratica dei casinò si diffuse molto presto, ma questi venivano chiamati “saloon”. Quattro sono quelli più famosi e i primi a comparire nella storia: New Orleans, San Francisco, Chicago e St. Louis.

La storia del gioco d’azzardo è un po’ complicata. Dopo la nascita di questi centri, molti chiusero e divenne illegale dedicarsi a questa attività. In alcuni Stati rimase illegale, in altri si ebbero, invece, dei permessi. Ad esempio, gli Stati Uniti legalizzarono i casinò del Nevada, poi anche il News Jersey consentì l’attività ad Atlantic City, ad oggi la seconda città di gioco d’azzardo più famosa dopo Las Vegas.