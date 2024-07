Questa settimana è stata difficile per i principali mercati internazionali. In Europa, l’attenzione era sulla riunione della BCE che ha mantenuto i tassi invariati, evidenziando pressioni sui prezzi e l’inflazione dei servizi. La presidente Christine Lagarde ha affermato che la decisione sui tassi di settembre è ancora aperta. Il Ftse Mib ha chiuso la settimana con un calo dell’1% a circa 34.200 punti.

Le indicazioni da Oltreoceano e i migliori e peggiori di Piazza Affari

Negli Stati Uniti, l’S&P 500 e il Nasdaq 100 sono stati frenati dalle prese di profitto sui titoli tecnologici, dopo una corsa inarrestabile. Si attende il primo taglio dei tassi della Fed per settembre, con dati sulle vendite al dettaglio più forti del previsto e segnali positivi sull’inflazione. Inoltre, il tentato assassinio dell’ex presidente Donald Trump ha aumentato le probabilità di una vittoria repubblicana alle prossime elezioni.

FinecoBank ha raggiunto i massimi da marzo 2023, grazie a indiscrezioni su possibili acquisizioni nel settore finanziario italiano. Anche A2A ha performato bene, sostenuta dalle raccomandazioni positive degli analisti di Intesa Sanpaolo in attesa dei risultati trimestrali. Altri titoli che si sono distinti positivamente sono Banco BPM, BPER Banca e Tenaris.

Fra i titoli peggiori, Brunello Cucinelli ha sofferto a causa della debolezza economica in Cina, che ha influenzato negativamente il settore del lusso. STMicroelectronics è calata a causa delle possibili nuove restrizioni commerciali USA contro la Cina. Anche Nexi, Moncler e Amplifon hanno registrato performance negative.

Per il rotto della cuffia il Ftse Mib conserva l’impostazione rialzista: i livelli chiave da monitorare secondo l’analisi grafica

È ormai da marzo che le quotazioni del Ftse Mib Future si stanno muovendo all’interno di un ampio trading range individuato dai livelli 32.220 e 35.630. A questo punto solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

In particolare, un break rialzista potrebbe far accelerare le quotazioni al rialzo secondo lo scenario indicato in figura.

