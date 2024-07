Sai correre nel modo giusto? I 3 consigli degli esperti per imparare a correre velocemente e senza fatica

Con la bella stagione torniamo ad apprezzare il tempo all’aria aperta e molti di noi ne approfittano per camminare e correre. Oggi vogliamo spiegarti come si corre davvero in maniera corretta, ma anche come imparare a farlo senza troppi sforzi.

Correre è una disciplina praticata con cadenza regolare da oltre 7 milioni e mezzo di persone nel nostro Paese. Con queste cifre, il running è il terzo sport più praticato in Italia, dopo calcio e pallavolo. Come ogni attività fisica, anche la corsa se non praticata nel modo giusto può causare dolori e persino infortuni. Tuttavia, correre bene non è affatto così semplice e scontato.

Con le belle giornate calde e soleggiate moltissime persone colgono l’occasione per allenarsi praticando il running, mentre tanti altri si cimentano per la prima volta. Ecco dunque che oggi siamo qui per spiegarti come imparare a correre bene in poche e semplici mosse suggerite dagli esperti dei personal trainer.

Sai correre nel modo corretto? Ecco cosa fare e non fare

Quando ti cimenti nella corsa devi tenere presenti 3 aspetti fondamentali: postura, piedi e respirazione. Partiamo ovviamente dalla postura: la schiena e il tronco devono essere ben eretti, ma non rigidi. Se inarchi la schiena corri il rischio di avere dolori. Inoltre, lo sguardo deve essere sempre aperto e rivolto in avanti e le spalle morbide e rilassate. Infine, ricorda di inclinare leggermente il torace in avanti.

Come muovere i piedi per correre bene? Procedi a passi corti che ti permettano di atterrare né sulle punte, né sul tallone, ma con il medio piede. In questo modo non affaticherai piedi e polpacci.

Sai correre nel modo corretto? Ricordati di non trascurare la respirazione: 2 inspirazioni e 2 espirazioni ogni 4 passi è l’ideale. In ogni caso, inspira dal naso fino al diaframma ed espira attraverso la bocca. Inoltre, ricorda che accompagnare il passo con le braccia tenendole ad angolo retto aiuta a sentire meno la fatica durante la corsa.

Vuoi imparare a correre ma non sai da dove iniziare? Ecco come fare

Prepara il tuo fisico all’allenamento, facendo un po’ di stretching da fermo in modo da scaldare i muscoli. Può sembrare banale, ma non sottovalutare l’abbigliamento e le calzature. Abbigliamento tecnico e scarpe da running sono perfette per iniziare. Se non sei abituato alla corsa, inizia su terreni morbidi come quelli che trovi nei parchi e nei giardini pubblici. I terreni duri come cemento e asfalto potrebbero affaticarti di più. Non iniziare subito con la corsa: abitua il tuo fisico per qualche giorno ad allenamenti da 30 minuti di camminata veloce. Dopodiché, inizia ad introdurre qualche minuto di corsa alla camminata. In questo modo, presto sarai pronto a fare 30 minuti di corsa senza fatica.