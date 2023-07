Rompicapo impossibile, l’enigma ha mandato in tilt il web: tu riesci a risolverlo?

Quasi nessuno è riuscito a dare la risposta corretta a questo complicato indovinello. E tu, sarai in grado di superare positivamente questo test?

Gli indovinelli sono subdoli e nascondono sempre qualche inganno, ma sono un ottimo modo per distrarsi e passare un po’ di tempo. Metterti alla prova con questi enigmi e riuscire a dare la risposta corretta dà una soddisfazione unica, che può risollevarci l’umore contribuendo a migliorare la nostra giornata.

Il rompicapo di oggi, tuttavia, non sarà affatto semplice da risolvere. Presta estrema attenzione al testo dell’indovinello e non lasciarti ingannare da eventuali trabocchetti ben nascosti, e soprattutto non metterti fretta. Hai tutto il tempo che vuoi per risolverlo, per cui non lasciarti trascinare dall’impulso di rispondere con superficialità. Ragiona tranquillamente e concentrati a dovere: con un pizzico di fortuna o un’intuizione vincente, riuscirai senza dubbio ad arrivare alla soluzione.

Il testo dell’indovinello recita così: “Valgo più di una parola, chi mi nomina mi viola. Chi sono?“. Pensi di potercela fare a rispondere correttamente? Mettiti alla prova, non hai nulla da perdere se non un paio di minuti del tuo tempo, che puoi utilizzare per staccare un po’ da quello che stai facendo. Riuscirai a trionfare dove molti altri hanno fallito?

La soluzione dell’indovinello

In verità, possiamo dirti che questo enigma è privo di qualsiasi trabocchetto. Cerca semplicemente di non prendere alla lettera ogni singola parola, ma pensa piuttosto a cosa voglia intendere il testo del rompicapo. Spesso viene utilizzata la metafora per mascherare il più possibile la soluzione, quindi tieni conto di questo e fai attenzione. Una volta che credi di avere la risposta in mano, confrontala con la soluzione che trovi più in basso.

Se sei arrivato fin qui, puoi considerare chiusa la sfida. Vediamo ora di arrivare insieme alla soluzione, che dall’immagine qui presente potresti aver già capito. La risposta corretta è il silenzio! Si dice infatti che un silenzio valga più di mille parole, e per quanto riguarda la seconda parte del testo è molto semplice trovare la chiave di lettura. Se infatti nominiamo il silenzio, lo “rompiamo” e quindi esso viene violato. È così spiegato l’enigma, sicuramente non era semplice ma con un po’ di attenzione potresti esserci arrivato.

Sei riuscito quindi a superare la sfida con esito positivo? Se l’hai fatto, complimenti. Questi enigmi sono pane per i tuoi denti e senza dubbio hai un talento naturale nel risolverli. Se invece non hai superato la sfida, continua a metterti alla prova. La prossima volta avrai un’occasione per riscattarti.