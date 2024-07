Roma: cultura e musica a luglio con gli eventi promossi dalla Casa del Jazz. Eccone alcuni

In molte città italiane si organizzano in estate molti spettacoli teatrali e musicali. A Roma ad esempio si potrebbe assistere a qualche interessante concerto jazz.

In estate si desiderano relax, divertimento, cibi freschi e gustosi. Anche l’anima e l’intelletto hanno bisogno di ristoro e pure di nutrimento. In molti preferiscono infatti trascorrere dei giorni di vacanza in monasteri e centri religiosi. Altri partecipano ad eventi culturali in giro per l’Italia.

Passioni transgenerazionali

C’è qualcosa di gradevole che solitamente mette d’accordo un po’ tutti. Si tratta della musica pop e rock. I grandi concerti di big come Ultimo o Vasco Rossi richiamano molti fan. Anche festival come Battiti Live o Power Hits Estate sono molto attesi.

Il canto lirico italiano, da poco Patrimonio immateriale UNESCO, e la musica classica si ritengono a torto roba da intellettuale. Melodie e storie immortali possono suscitare dei sentimenti in ognuno, a prescindere dal livello culturale personale. È necessario approcciarsi con mente aperta senza preconcetti ad ogni genere musicale per comprendere se ci piace o meno. Questo discorso potrebbe applicarsi al jazz.

Anche in questo caso si pensa che sia un genere difficile e di nicchia. Le sue origini sono contrastanti, ma su un punto gli studiosi sarebbero concordi. Il jazz dovrebbe affondare le sue radici nella tradizione musicale degli afroamericani dell’Ottocento. Chi vuole arricchire la propria cultura musicale approcciandosi al jazz dovrebbe almeno ascoltare i virtuosismi di alcuni eccellenti nomi. Pensiamo a Louis Armstrong, a Duke Ellington e a Benny Goodman.

Roma: cultura e musica a luglio con gli eventi di alcuni festival jazz

Nella nostra Capitale si potrebbe partecipare a due festival interessanti organizzati da La Casa del jazz. Uno è Summertime, dal 7 giugno fino al 6 agosto 2024, l’altro I concerti nel parco, dal primo luglio al 2 agosto. Per fare qualche esempio, giorno 1 luglio si esibiranno Peppe Servillo & Orchestra Anidride Solforosa, mentre giorno 3 ci sarà il concerto di Chiara Civello. Tra gli altri appuntamenti da non perdere ricordiamo il 6 luglio lo spettacolo con l’Orchestra Papillon e la lotteria musicale presentata da Caterina Guzzanti.

Uno dei tanti eccellenti musicisti invitati da La casa del jazz quest’estate è Enrico Rava. Conosciuto e apprezzato in Italia e all’Estero ha collaborato con artisti di fama mondiale come Pat Metheny, Gato Barbieri e Michel Petrucciani. A Roma si esibirà il 9 luglio. Il 10 sarà il turno di una delle più grandi artiste del Mondo, Dee Dee Bridgewater.

Gli spettacoli dovrebbero tutti svolgersi presso la sede de La casa del jazz in Viale di Porta Ardeatina, Roma, raggiungibile in auto, autobus e metro. Per conoscere tutti gli eventi in programma e acquistare i biglietti consultare il sito ufficiale casadeljazz.com. Estate a Roma: cultura e musica a luglio con gli eventi descritti riempiranno le notti di molti residenti o turisti.

