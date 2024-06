Qui non piove quasi mai: scopri questo posto caratteristico dell’Italia

Ci sono posti dell’Italia molto caratteristici e con delle particolarità, come questo in cui non piove quasi mai. Ecco tutti i dettagli e la spiegazione dei meteorologi.

L’Italia è una penisola che ha un clima tipico della fascia mediterranea. Accade, però, che ci siano delle eccezioni. Lo abbiamo notato in questi anni con il cambiamento climatico e lo notiamo anche in alcune zone in cui il meteo sembra essere diverso.

C’è un luogo in cui non piove quasi mai, ma niente di magico. C’è una spiegazione ben precisa per questo fenomeno e andremo a conoscere meglio tutti i dettagli.

Nel frattempo, possiamo anticipare che si tratta di Follonica. Ne avrete sentito parlare perché è un posto della Toscana molto famoso. Ma andiamo con ordine e vediamo che cosa succede in quel tratto.

Qui non piove quasi mai: ecco che cosa accade a Follonica

Follonica è un comune in provincia di Grosseto in Toscana. Ha circa 20.000 abitanti e si trova sulle Colline Metallifere. Individuare la sua posizione è importante perché molto dipende dalla geografia del territorio. Il meteorologo Marco Biagioli ha spiegato che la Maremma è già un territorio in cui si verificano poche precipitazioni rispetto al resto del territorio, ma questo golfo in particolare, ha la caratteristica di avere il minor numero di piogge.

Follonica è praticamente incastonata tra le colline. Inoltre, i monti della Corsica e dell’Elba contribuiscono a difenderla dalle correnti umide che arrivano da ovest. È protetta anche a nord dal promontorio di Piombino e a sud da quello di Punta Ala. Insomma, niente può scalfirla. Si affaccia sul mare e dietro ha la pianura. I temporali si scaricano quasi sempre in zone vicine ed è molto difficile che si concentrino proprio sulla città.

Il cambiamento climatico

Naturalmente, il cambiamento climatico è un fenomeno globale e, quindi, interessa anche questa città. L’esperto, però, ha dichiarato che le temperature si stanno alzando di meno rispetto al resto della Toscana. Follonica ha una posizione veramente agiata, lo sapevi?