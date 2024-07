La Luna è sfavorevole per questi 3 segni zodiacali: attenzione al fine settimana

L’astrologia guarda sempre alla posizione della Luna per vedere come andranno le cose; purtroppo, la Luna è sfavorevole per almeno 3 segni zodiacali in questi giorni. Ecco chi sono.

Si avvicina il fine settimana e chi crede nelle stelle e nella loro capacità di influenzare l’andamento delle nostre giornate è sicuramente interessato a sapere come è la situazione attuale. Il weekend, di solito, è il momento del riposo oppure del divertimento, ma alcune cose possono non andare come previsto. La Luna è sfavorevole per questi 3 segni zodiacali di cui tra poco vi parleremo. Quindi, attenzione perché ci sarà qualche tensione in arrivo.

La Luna è sfavorevole per questi 3 segni zodiacali

L’astrologia prevede che il movimento dei pianeti possa influenzare le nostre vite. Anche quando siamo nati c’erano delle posizioni precise e dei transiti, tanto da determinare il nostro segno zodiacale, il nostro ascendente e una serie di caratteristiche.

L’oroscopo di questa settimana (dal 1° al 7 luglio) ci parla di una Luna opposta ad un po’ di segni zodiacali. Uno di questi è il segno della Vergine che, per quanto la settimana sia iniziata in modo fortunato, avrà qualche giorno di tensione. Attenzione anche per il segno dell’Acquario, il quale avrà la luna opposta proprio nella giornata di domenica con il nervosismo che sarà palpabile nell’aria. Infine, anche il segno della Bilancia dovrà affrontare qualche discussione di troppo nelle giornate di venerdì e di sabato.

Cosa vuol dire avere la Luna opposta o sfavorevole

Secondo l’astrologia la Luna può influenzare diversi aspetti della nostra vita a seconda della sua parte visibile e della sua posizione nel cielo. Avere l’opposizione della Luna significa che il satellite naturale della Terra si trova ad una posizione di almeno 180° da un altro pianeta. L’astrologia, poi, tiene conto anche delle costellazioni e delle varie case.

Quando si parla di sfavore della Luna, si pensa al fatto che questa faccia emergere le tensioni e le zone d’ombra all’interno di ognuno di noi. Inoltre, può provocare delle discussioni all’interno della famiglia, soprattutto tra un padre e una madre.