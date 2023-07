Ritenzione idrica, un fattore che tutti ignorano

Contro la ritenzione idrica c’è un fattore che molte persone sottovalutano. Scopriamo quali sono le cause di questo problema.

La ritenzione idrica è una condizione che si verifica quando i tessuti dell’organismo trattengono i fluidi provocando dei gonfiori. Generalmente questa condizione è associata all’aumento improvviso di peso.

Nella maggior parte dei casi la ritenzione idrica si localizza in determinate aree dell’organismo. Tuttavia, può capitare che questa condizione coinvolga l’intero organismo, in tal caso si parla di ritenzione generalizzata.

Le cause principali della ritenzione sono diverse: il caldo, le carenze nutrizionali, effetti della pillola anticoncezionale, gravidanza, ciclo mestruale, insufficienza venosa cronica, etc.

Tuttavia, ci sono anche cause che spesso vengono completamente ignorate, che sono tra i principali fattori che influiscono sulla ritenzione idrica.

Ritenzione idrica: ecco quale potrebbe essere il motivo principale

La ritenzione idrica dunque è causata da diversi fattori. Tra questi ce n’è uno che viene trascurato, ovvero la postura scorretta che potrebbe essere tra le cause dell’insorgenza della cellulite.

Generalmente, quando la causa della ritenzione è legata alla postura scorretta l’inestetismo della cellulite compare maggiormente nella parte laterale dei glutei, sulle cosce e nella zona chiamata “coulotte de cheval”.

Dopotutto la cellulite è legata anche ad una cattiva microcircolazione, in tal caso la postura gioca un ruolo fondamentale. Lavorare su questo fattore è importante perché permette di trovare l’equilibrio che manca e di sbloccare le vie di drenaggio.

Nonostante ciò ci sono diversi modi per contrastare la ritenzione idrica cercando di migliorare la circolazione linfatica e sanguigna.

Per contrastare e ridurre i problemi legati alla ritenzione ci sono diversi accorgimenti che possono rappresentare una soluzione più o meno valida.

La ritenzione idrica, infatti, può essere ridotta e curata svolgendo una regolare e moderata attività fisica e scegliendo una dieta povera di sali. Inoltre, è importante idratare correttamente il corpo bevendo molto. Può essere utile assumere dei diuretici o dei farmaci legati alla patologia associata.

In altri casi, è possibile fare ricorso a specifici integratori che vanno a introdurre nell’organismo la giusta quantità di calcio, magnesio e manganese, da assumere soprattutto durante il ciclo mestruale.

Infine, nei casi più gravi è possibile optare per le calze elastiche. Questo rimedio è particolarmente utile quando la ritenzione è dettata da un’insufficienza venosa.

In ogni caso, è opportuno rivolgersi al proprio medico personale per capire quali possono essere le cause scatenanti della ritenzione e trovare insieme la soluzione ideale.