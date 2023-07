Harry e Meghan, non c’è più speranza: l’ultimo atto conferma la separazione

Meghan Markle e il Principe Harry: separazione in atto? L’ultima conferma che toglie ogni speranza ai passionali.

L’attrice americana Meghan Markle è super intenzionata a dimostrare che può vivere benissimo anche senza il Principe Harry. Rivelazioni fatte dalla corrispondente di Buckingham Palace ed esperta delle questioni Royal, Angela Levin, che ha portato alla luce certi fatti durante un’intervista con Sky News Australia. La Levin ha accusato Meghan di essere poco promettente senza Harry al suo fianco. In realtà il commento è stato ancora più duro, dichiarando “Senza di lui, lei non è niente”. Inoltre, ha aggiunto che, secondo il suo giudizio, le probabilità di divorzio tra i due sono davvero poche, poiché la povera Meghan non è capace di stare sola, nonostante si sforzi di sembrare forte.

Insomma, Mrs. Levin ci è andata giù pesante.

Ma i due reali stanno davvero divorziando? A quanto pare, si legge e si dice, probabilmente sì, ma andiamo ad indagare meglio la situazione. I rumors già da tempo pronunciavano la fine di questo matrimonio, eppure non è mai nulla di certo. I Duchi di Sussex e la Royal Family rimangono riservati su questo argomento, tuttavia, per chi ama il gossip e la famiglia reale britannica, abbiamo degli scoop con i fiocchi!

Harry e Meghan: divorzio in arrivo?

Circolano diverse voci e ipotesi sul possibile divorzio dei Duchi di Sussex, che vede gente schierata da una parte e dall’altra. Harry e Meghan hanno sempre fatto parlare di loro e, pur non volendo, hanno spaccato a metà un Paese intero, e non solo. Curva Kate vs Curva Meghan. Inoltre, l’uscita dei Duchi dalla Royal Family ha risvegliato opinionisti da tutto il mondo, cercando di analizzare la loro relazione e i segreti che si celavano dietro. Per non parlare del libro pubblicato da Harry; scandali su scandali.

Le teorie sul divorzio, effettivamente, sono fondate su vari motivi. In primo luogo, i due si mostravano sempre insieme, quasi vivessero in simbiosi, dopodiché hanno deciso di prendere strade lavorative diverse. Hanno, addirittura, cancellato il loro brand che avevano costruito insieme. È probabile che la favola iniziale del loro amore stia un po’ scemando. Inoltre sarebbe uscito fuori che Harry ha chiamato suo fratello William e Meghan ne era all’oscuro.

Sembra che il Principe Harry stia provando un po’ di nostalgia per la vita reale e la sua Londra, dichiarandolo anche a suo fratello e, aggiungendo, che vorrebbe tornare al Palazzo, da solo, per prendersi una pausa da sua moglie. Infatti, i due non stanno passando un bel periodo, specialmente dopo la cancellazione del contratto con Spotify. Ma le voci non finiscono qui.

Meghan è stata avvistata per le strade di Montecito, da sola, con un aspetto un po’ sciatto e poco curato. La loro crisi, probabilmente, è data anche da un crollo finanziario, dopo aver speso quattordici milioni di dollari per la villa in California, proprio a Montecito, dove Harry, pare, non abiti più. La loro separazione pare sia momentanea, per capirsi meglio e per far abituare Harry al mondo in cui si è addentrato.

Abituato ad una vita elegante e regale, quella di Hollywood gli appare superficiale e falsamente dorata, contrastante con il suo vissuto.

E ancora, non è tutto. La rivista InTouch ha pubblicato un articolo riguardante la coppia, sostenendo che l’attrice americana si fosse dimenticata di andare a prendere il loro bimbo. Stando a quanto raccontato, Harry ha ricevuto una chiamata dalla scuola di Archie, poiché nessuno era passato a recuperarlo. Meghan se ne era dimenticata, ma non è questo il punto, perché può anche capitare tra mille pensieri e impegni. La Duchessa di Sussex era in compagnia di una guardia del corpo, scatenando l’ira del Principe Furioso.

La guardia del corpo in questione, Chris Sanchez, ha lasciato la casa di Montecito, dopo che Harry avrebbe fatto una scenata indimenticabile e aveva tutte le ragioni per farlo. Chi resterebbe calmo in una situazione del genere?

Secondo Lady Colin, specialista in gossip sulla famiglia reale, la coppia starebbe già divorziando e vivendo in case separate, a breve ci sarà la dichiarazione ufficiale della separazione. Eppure, Angela Levin (di cui abbiamo parlato sopra) ha negato le parole della Colin, smentendo le voci sul divorzio.

Lady Colin è famosa per aver raccontato, più volte, fatti ed eventi riguardanti la Royal Family, che poi si sono rivelati tali. Nonostante ciò, sia la Levin che i media stranieri non credono alla possibilità di divorzio dei due. Chissà, magari si sono solo presi una pausa, dedicandosi alle loro passioni e ai loro obiettivi. E voi cosa ne pensate? Secondo voi i Duchi del Sussex stanno ponendo fine al loro matrimonio fiabesco?