Antonella Fiordelisi, sui social in versione inedita: “Ma fa per davvero?”

Antonella Fiordelisi si mostra in una versione totalmente inedita sui social ed i fan rimangono stupiti: ecco cosa ha fatto.

Uscita dalla casa di Cinecittà dopo la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi è rimasta costantemente sotto i riflettori: l’ex-gieffina, influencer e modella di successo dopo l’esperienza sportiva come schermitrice, ha raggiunto una popolarità incredibile, destinata ad aumentare di settimana in settimana.

In questi ultimi mesi non sono mancate le voci di gossip sulla sua relazione con Edoardo Donnamaria, volto di Forum conosciuto proprio durante il reality show; al momento, la storia d’amore sembra essersi definitivamente chiusa, con la Fiordelisi che non manca però di godersi questi giorni d’estate.

Tra una sponsorizzazione e l’altra, coltivando anche la sua attività come imprenditrice e sfoggiando una sensualità inaudita posando come modella o sfoggiando il bikini, a quanto pare l’ex-gieffina ha deciso di dare il via, su TikTok, ad un particolare format. Eccola in una veste completamente inedita che lascia di stucco tutti i fan; anche in questo caso, è come al solito bellissima.

Antonella Fiordelisi, via al nuovo format su TikTok: eccola così

Tramite il suo account ufficiale TikTok, Antonella Fiordelisi ha deciso di iniziare un format davvero particolare, lasciando tutti quanti senza parole. Come si vede da recenti post infatti, l’ex-gieffina ha deciso di far fruttare i suoi studi dando il via ad una serie di lezioni sul latino, una lingua che, anche durante la permanenza al Grande Fratello Vip, ha più volte sottolineato di conoscere.

In versione professoressa con tanto di occhiali, camicia bianca e cravattino (per una visione di certo sensualissima agli occhi di molti fan) la Fiordelisi approfondisce alcuni aspetti del latino, dal lessico alla grammatica. Un’insegnante davvero d’eccezione per molti, che forse grazie all’influencer inizieranno ad appassionarsi alla lingua di Catullo e Cicerone.

Nei simpatici video la Fiordelisi impersona anche una studentessa indisciplinata, dando così vita a diversi siparietti piuttosto divertenti; in tanti rimangono stupiti dal particolare format ideato dall’influencer, ma molti fan commentano pieni d’affetto e anche divertiti. “prof, quand’è la prossima lezione?😂 i miei polmoni nn ci sono più 😂” scrive una fan, che riceve subito la risposta della “prof” Antonella, che rinvia l’appuntamento al giorno seguente. Tra bellezza, talento e simpatia l’influencer spopola sui social e, presto, è probabile la rivedremo anche in tv.