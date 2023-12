Hanno uno spiccato sesto senso e un fiuto infallibile: questi segni zodiacali sono i re dell’intuito

Ci sono segni zodiacali a cui non sfugge mai niente: il loro sesto senso è infallibile. Scopri se tra loro c’è anche il tuo.

Quando si parla di sesto senso si intende una capacità innata di cogliere alcuni dettagli invisibili e di arrivare alle giuste conclusioni molto prima degli altri. Si tratta di un aspetto che non ha nulla a che fare con la razionalità ma che si lega, appunto, a sensazioni personali.

All’interno dello zodiaco ci sono dei segni che sembrano possedere un maggior intuito rispetto agli altri e che per questo sono considerati quasi dei sensitivi. Scopriamo di quali si tratta e cosa li contraddistingue in modo particolare.

Ecco quali sono i segni più intuitivi dello zodiaco

Se si parla di intuito è sempre bene ricordare che anche l’ascendente gioca un ruolo importante in tal senso. Anzi, in molti casi è proprio questo a guidare quelle sensazioni precise che portano a capire una cosa prima di tutti gli altri. Oltre a guardare il segno principale, quindi, il consiglio è quello di non sottovalutare mai il proprio ascendente.

Gemelli

A sorpresa, i nati sotto il segno dei Gemelli sono dotati di un certo intuito che consente loro di fare scelte corrette anche quando queste potrebbero sembrare avventate. Si tratta di un aspetto che loro stessi vivono in modo alternato e che non è sempre presente. Tuttavia, quando si manifesta lo fa in modo eclatante.

Scorpione

Tra i più intuitivi dello zodiaco c’è senza alcun dubbio quello dello Scorpione. I nativi del segno sono infatti hanno un sesto senso molto fine ed in grado di farli cogliere al volo bugie, segreti e tutto ciò che è solitamente nascosto. In alcuni casi sanno essere così accurati che sembrano quasi in grado di leggere nel pensiero.

Nascondere loro un segreto è quindi impossibile, così com’è vero che quando sentono qualcosa è sempre meglio fidarsi delle loro capacità. Bisognerebbe tenerseli stretti, dunque, soprattutto perché tra le altre cose sono anche tra i segni più vendicativi dello zodiaco.

Pesci

Sensibili ed empatici come pochi altri, i nativi dei Pesci sono anche dotati di un intuito che è in grado di farli comprendere situazioni complesse in pochi istanti. Quando si trovano davanti ad una situazione che gli altri non capiscono a pieno, a loro basta pochissimo per giungere ad una risposta. E questo si verifica praticamente in ogni campo.

Con loro sbagliarsi è davvero impossibile, in particolare se ci si affida a quello che sentono senza farsi troppe domande. Questi segni hanno così tanto intuito che in alcuni casi potrebbero persino riuscire a prevedere cose apparentemente impossibili da immaginare. E tutto affidandosi semplicemente al loro sentire.