Qui era solo una bambina, adesso è una delle più amate di Ballando con le Stelle, la riconoscete?

Riuscite a riconoscere la splendida bambina della foto? Nel cast di Ballando con le stelle è tra le più amate, con la sua bellezza incanta tutti.

Attualmente sta partecipando a Ballando con le stelle, amatissimo programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno, sin dall’inizio si è impegnata moltissimo e sta conquistando non pochi consensi. Probabilmente i suoi affezionati e tantissimi fan avranno subito capito chi è la bambina della foto, il suo bellissimo sguardo è inconfondibile.

Tra le più amate dell’attuale edizione di Ballando con le stelle la meravigliosa concorrente è tra i finalisti, in una recente intervista ha rivelato che in passato aveva più volte provato a far parte del cast, senza però riuscirci. In moltissimi hanno notato quanto sia migliorata rispetto alla prima puntata, parlando dell’esperienza che sta vivendo ha speso parole molto positive.

Nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram, dove è seguita da 1milione di follower, ha pubblicato una foto che la ritrae da bambina ed era già bellissima. Riuscite a riconoscerla? Si tratta della meravigliosa Sara Croce, i suoi seguaci come al solito l’hanno riempita di apprezzamenti e like, questi la adorano.

Sara Croce è tra le più amate di Ballando con le stelle, la sua bellezza lascia senza fiato

A Ballando con le stelle nei giorni scorsi ha fatto emozionare tutti parlando della nonna e del rapporto speciale che avevano. Per lei era una figura importantissima ed è stata davvero male a causa della sua scomparsa, in famiglia è stato il suo primo lutto e non è stato semplice affrontarlo.

Sara Croce è diventata famosa qualche anno fa grazie al ruolo di madre natura a Ciao Darwin, con le sue magnifiche forme e la sua straordinaria bellezza lasciò il pubblico e i telespettatori a bocca aperta. Da quel momento non si è mai allontanata dai riflettori, sul piccolo schermo l’abbiamo poi vista come Bonas ad Avanti un altro e tra gli ospiti fissi al Maurizio Costanzo Show.

Molto nota nel mondo dello spettacolo e della televisione, ma anche sui social, infatti è un’influencer molto seguita e apprezzata. I suoi affezionati e tantissimi follower ogni volta che la vedono restano sempre senza parole. Toglierle gli occhi di dosso è davvero impossibile, i suoi post fanno sempre il pieno di complimenti e like, è bella da svenire.