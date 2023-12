Andrea Giambruno furioso confessa: “Mi hanno fatto fare una figura di m….”

Andrea Giambruno, caduto nell’oblio, ritorna a galla dopo diverse settimane. Il giornalista rompe il silenzio e passa al contrattacco.

Due mesi di raccoglimento spirituale, nei quali Andrea Giambruno ha potuto studiare una strategia controffensiva ai danni di Mediaset. Il giornalista non perdona ad Antonio Ricci la figura barbina consumata in diretta nazionale, occasione nella quale milioni di italiani hanno potuto assistere alla sua epocale sconfitta. Immagini che mostrano atteggiamenti fuori luogo nei confronti delle colleghe, modi di fare che si associano per lo più ai datati uomini alfa ed espressioni poco rispettose nei confronti dei presenti in corso di registrazione.

Impossibile immaginare la reazione di Giorgia Meloni quando, rincasata dagli uffici di Palazzo Chigi, si è vista costretta ad assistere ad una tale manifestazione di un comportamento infelice tanto nei suoi confronti, quanto in quello dei collaboratori del suo storico compagno di vita. Ed ecco che, affranta, la Premier ha scelto di dissociarsi dalle esternazioni vivaci di Giambruno, comunicando pubblicamente la sua decisione di separarsi definitivamente dal padre di sua figlia. Dopodiché, per l’indomabile giornalista, è giunto l’oblio mediatico ed il silenzio stampa. Nondimeno, sembra che il diretto interessato abbia qualche fastidioso sassolino di cui liberarsi.

Giambruno parte al contrattacco

Andrea Giambruno e il sangue amaro contro Mediaset: “Mi hanno fatto fare una figura di m…” – le poche parole che i giornalisti hanno strappato al vivace conduttore. Nei prossimi giorni il diretto interessato passerà le feste natalizie in compagnia della famiglia e soprattutto dell’unica stella rimasta ad illuminare il suo turbolento cammino: la piccola Ginevra. Non è dato sapere se Giorgia Meloni abbia intenzione di accoglierlo in casa, ma – ad ogni modo – la Premier aveva garantito a suo tempo che sua figlia non avrebbe mai sofferto la mancanza di suo padre.

Dopodiché, con l’anno nuovo, Andrea Giambruno partirà al contrattacco. “Faccio causa per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa” – affermazioni che appaiono quasi come una sentenza (oppure una velata minaccia). Nonostante Pier Silvio Berlusconi abbia garantito la sua estraneità ai fatti, sembra che l’ex conduttore di Diario del giorno sia di altro avviso. Laddove Mediaset dovesse ricevere la denuncia dall’ex compagno della Premier, è possibile che il primo a doverne rispondere sarà proprio Antonio Ricci. L’Amministratore Delegato e l’autore televisivo, almeno per il momento, non hanno risposto alla controffensiva.