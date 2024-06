Questo studio non ha dubbi: ecco l’ora migliore per allenarsi. Attenzione a non sbagliare o il tuo sforzo sarà quasi del tutto inutile

Ora che è ripreso il bel tempo, la gente ha voglia di rimettersi in forma. Basta passeggiare, alla domenica, sulle nostre strade o nei parchi, per vedere tante persone alle prese con gli esercizi fisici. Esiste l’ora giusta, però, per uscire ad allenarsi? Ecco cosa dice questo studio australiano.

Chi è salito, in questo periodo, sulla bilancia, in vista della prova costume, probabilmente, si sarà depresso. Alla vista di un peso inaspettato, infatti, iniziano i pentimenti per tutte quelle scappatelle alimentari che ci siamo concessi. Dopo una certa età, poi, diventa ancora più difficile mantenere una sorta di peso forma stando fissi sul divano.

Ecco perché ognuno si improvvisa allenatore di sé stesso creandosi tabelle, spesso improbabili, con il quale perdere peso. Spesso, finendo anche per farsi male, perché con il fisico, soprattutto dopo una certa età, non si scherza. La corsa viene vista come il rimedio più veloce per dimagrire. Vero, ma se fatta con giudizio. Improvvisarsi maratoneti, dopo un inverno e una primavera dove il massimo dello sforzo era cambiare canale col telecomando, non va fatto.

Questo studio non ha dubbi: ecco l’ora migliore per allenarsi. Tu quando esci a farlo?

Lo si intuisce vedendo gente “improvvisata” che si barda come se dovesse andare al Polo Nord, convinta che così, sudando di più, si dimagrirà prima. Invece, basta una bella bevuta di acqua per reintegrare tutto. Insomma, mai improvvisarsi atleti, soprattutto dopo una certa età.

Bisognerebbe sempre chiedere il via libera al medico, meglio ancora se dello Sport. Ecco perché, c’è chi, soprattutto dopo i 50 anni, invece di correre si mette a camminare. Anche se c’è una camminata, in particolare, che è perfetta per chi abbia superato questa età.

Ecco l’ora giusta per uscire ad allenarsi. Lo afferma questo studio australiano

I particolari, dunque, sono fondamentali. Ad esempio, in che momento della giornata uscite di casa per allenarvi? Non è banale saperlo perché questo studio non ha dubbi: ecco l’ora migliore per allenarsi. Infatti, una recente indagine fatta da questi studiosi australiani ha dimostrato come sia la sera da preferire.

Esaminando ben 30mila persone obese, i ricercatori hanno dimostrato come allenarsi alla sera riduca, del 28%, il rischio di morire. Vero è che ci sono studi che affermano altro, ma non tenerne conto sarebbe un errore. Anche se, poi, spesso, si esce ad allenarsi solo quando si ha veramente tempo.