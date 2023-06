“Non succedeva da anni”: la rivelazione di Annalisa lascia tutti senza parole

Annalisa fa un annuncio e stupisce non poco i suoi tantissimi fan, ecco cosa ha rivelato la splendida e amatissima cantante.

Da anni Annalisa conquista un successo dietro l’altro con il suo incredibile talento e la sua fantastica voce, le sue canzoni diventano sempre dei veri e propri tormentoni.

Divenne nota al pubblico anni fa grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove si classificò seconda. Nonostante la mancata vittoria da quel momento non si è più fermata e ha conquistato sempre più fama e popolarità. Tantissimi sono i traguardi raggiunti fino ad ora, i fan la adorano. Oltre che con il suo talento fa breccia nel cuore dei fan anche con la sua straordinaria bellezza, tutte le volte che si mostra infatti manda il web in delirio.

Seguitissima anche sui social conta oggi 1,9 milioni di follower, questi non perdono mai occasione per riempire i suoi post di apprezzamenti, affetto e like. A far girare soprattutto la testa ai fan sono gli scatti in cui appare super seducente e ammaliante, Annalisa è spettacolare ed è per questo che non passa mai inosservata agli occhi di chi la segue e la ama.

Annalisa senza parole, sui social svela cosa non succedeva da anni

Nelle scorse ore l’amatissima cantante ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che ha lasciato tutti senza parole, per l’ennesima volta ha raggiunto un importante successo.

Nella didascalia del post Annalisa ha rivelato che il suo brano ‘Mon amour’ è la canzone più venduta in Italia. Ha poi aggiunto: “Mi dicono che per una donna solista non succedeva da anni. Sono senza parole, grazie.” Lo scatto in bianco e nero la ritrae con uno dei look indossati per il video della canzone, una gonna minuscola che le lascia le gambe in bella mostra e mette in risalto il suo corpo da favola. Anche questa volta ha fatto subito il boom di complimenti e like.

Di recente la cantante è finita al centro del gossip per via della sua vita sentimentale, un aspetto che mantiene sempre molto riservato. Ha confermato che a breve convolerà a nozze con il compagno. In un’intervista ha fatto sapere che chi li conosce sa quanto i due si amano, per gli altri invece è stata una sorpresa perché fino ad ora non aveva mai parlato di lui.