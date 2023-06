Questi alimenti rendono i tuoi denti più bianchi: quello che non sapevi

Non tutti sanno che alcuni alimenti che consumiamo spesso aiutano a rendere i denti più bianchi e più sani. Scopriamo insieme quali sono.

Avere un bel sorriso sarebbe un sogno per tutti noi. Per avere denti sani e bianchi però non basta lavarli tutti i giorni. Infatti, non proprio tutti sanno che ci sono alcuni alimenti che aiutano in questo processo, mentre altri sarebbe meglio evitare di consumarli.

Ci sono in realtà tre alimenti che proprio non dovremmo consumare, o almeno cercare di consumare di meno: il cioccolato, il caffè e anche il tabacco. Questi, infatti, con il tempo portano non solo l’ingiallimento dei denti, ma sono anche i principali alimenti a portare diversi problemi all’interno della nostra bocca. Per avere denti sani e bianchi, il consiglio dei dentisti è quello di sottoporsi ogni 6 mesi alla pulizia dentale, ma nel frattempo potreste anche farvi aiutare con questi alimenti per mantenere un sorriso da fare invidia a tutti quanti.

Bisogna però anche dire che alcune volte potrebbe trattarsi di genetica, ovvero alcune persone potrebbero avere denti più bianchi rispetto ad altri; l’igiene orale conta moltissimo e infine anche l’invecchiamento può essere una causa dell’ingiallimento dei denti.

Denti bianchi e sani: ecco come fare ad averli

Ci sono diversi “rimedi naturali” molto efficaci e naturali che consentono di avere un sorriso degno di ogni copertina. La frutta croccante e la verdura potrebbero davvero fare la differenza: mela, sedano e carota posseggono un’azione naturale di pulizia sulla superficie dei denti. Inoltre, stimolano la produzione della saliva, che aiuta a rimuovere le macchie e la formazione della placca.

Anche i formaggi e i latticini aiutano ad avere i denti più bianchi: assumendo questi alimenti si fa il pieno di calcio che aiuta a rinforzare i denti. Anche il formaggio aiuta la produzione di saliva che bilancia anche l’acidità nella bocca.

L’acqua è molto importante per la salute del nostro corpo e anche per i nostri denti: infatti, bere tanta acqua, soprattutto dopo i pasti, aiuta a rimuovere i residui di cibo, mantenendoli quindi puliti e idratati.

Infine, anche i semi e le noci sono molto utili per i nostri denti, dal momento che contengono molte sostanze nutritive, come la vitamina D e il calcio, che, come abbiamo detto prima, sono fondamentali per i nostri denti.

Per saperne di più, però, sentite anche il vostro medico di fiducia o il vostro dentista: in questo modo avrete tutte le maggiori informazioni a riguardo.