Test della fortuna: scegli l’immagine che preferisci e scopri un messaggio segreto

Nessuno nasce fortunato, ma mai dire mai. Scegli un immagine e svolgi il test della fortuna: magari ti andrà bene

“Sono proprio sfortunato”. Quante volte abbiamo detto questa frase quando, incolpevolmente, qualcosa ci è andata male?

È vero, non sempre tutto può andarci bene e a volte succedono cose che ci fanno chiedere chiaramente se qualcosa “che porta sfiga” ha deciso di accanirsi proprio su di noi. L’approccio giusto, in questi casi, è non prendersi troppo sul serio e concedersi anche qualche momento per riderci su e sfatare il mito della iella. Concediti un po’ di tempo per ridere e svolgi questo test della fortuna per scoprire come ti andranno le cose ben presto.

Scegli l’immagine che preferisci in questo test della fortuna

Davanti a te hai una bellissima raffigurazione composta da tre immagini (guarda la figura in alto nell’articolo). Ognuna di queste ha delle caratteristiche particolari che le rendono uniche e apprezzabili, ma tu potrai sceglierne solamente una. Non c’è una risposta esatta e da quello che sceglierai in questo test della fortuna potrai capire se per te potrà finalmente girare bene o aumentano le possibilità di andare a schiantarsi (figurativamente) contro un muro.

La prima immagine rappresenta un meraviglioso portafortuna dal nome “Nazar Boncugu“. Molto diffuso in Turchia, questo splendido oggetto viene anche chiamato “Occhio di Allah”. Viene spesso donato a coloro che devono essere difesi dagli sguardi maliziosi di altre persone e per proteggersi dalle influenze negative. Gli occhi blu, infatti, vengono considerati una vera rarità e per questo il ciondolo rappresenta qualcosa di speciale e unico. La forma di occhio è dovuta al fatto che si intende dare una maggiore visione dei pericoli a colui o colei che lo indossa, garantendo protezione e saggezza contro i pericoli della vita. Ciò che ti dice è: “Se hai sbagliato strada non è importante. Pensa invece a tornare indietro“.

Se hai scelto invece il Maneki neko, allora hai espresso una preferenza piuttosto comune. Si tratta infatti del famoso gatto giapponese che, con la sua zampa mobile, richiama ad una maggiore fortuna. Maneki è una parola che indica il cenno del saluto e dell’invito, mentre “neko” vuol dire gatto. Questa figura può essere trovata in numerosi negozi orientali e ristoranti. Il messaggio in questo caso è: “Il fallimento può dare vita al successo“.

Infine, se hai scelto il classico quadrifoglio, sappi che il messaggio è “Non ottenere ciò che si vuole può essere un grande colpo di fortuna“. Simbolo occidentale della fortuna, è presente in moltissimi fumetti, opere cinematografiche e letterarie. Si tratta di una forma di foglie piuttosto rara e ricercata ed è sinonimo di ricchezza e abbondanza.