Queste Nike anni ’80 valgono un capitale: se le hai ancora in buone condizioni mettile all’asta e parti per le Maldive

Le sneakers Nike degli anni ‘80 continuano a suscitare un grande interesse tra i collezionisti grazie alla loro storia, al loro design innovativo e al loro impatto culturale duraturo. Con valori che spesso superano quelli delle scarpe nuove, queste scarpe rappresentano autentiche opere d’arte per gli appassionati di moda e cultura street.

Negli anni ‘80, Nike ha creato alcune delle sneakers più iconiche della storia, diventando un punto di riferimento nel mondo della moda urbana e dello sportswear. Oggi, queste scarpe sono ambitissime dai collezionisti di tutto il mondo, raggiungendo valori impressionanti sul mercato dell’usato e delle aste. Lanciata nel 1985, la Air Jordan 1 ha rivoluzionato il concetto di sneaker da basket. Progettata per Michael Jordan, questa scarpa ha cambiato il gioco sia sul campo che nella cultura delle sneaker. Le prime edizioni, soprattutto quelle in condizioni impeccabili o con colorway esclusive, possono facilmente superare le cinque cifre nel mercato dei collezionisti.

Debuttante nel 1987, la Air Max 1 è stata la prima scarpa Nike a presentare l’innovativa tecnologia Air visibile nell’intersuola. Questo design rivoluzionario ha catturato l’immaginazione degli appassionati di sneaker, rendendo le prime edizioni, soprattutto le varianti rilasciate in numeri limitati, oggetti di desiderio per i collezionisti.

I modelli a cui prestare attenzione

Queste Nike anni ‘80 valgono un capitale. Era il 1982 e comparvero le Air Force 1, diventate rapidamente la moda nelle strade di New York City e oltre. Originariamente pensata per i giocatori di basket, questa sneaker è diventata un simbolo di stile urbano. Le versioni vintage e le collaborazioni esclusive con artisti o marchi di moda possono raggiungere prezzi astronomici sul mercato secondario. Nel 1985 vennero lanciate le Nike Dunk. Hanno conquistato presto anche la scena dello skateboard e della cultura street. Le varianti originali, soprattutto quelle realizzate in collaborazione con brand o negozi skate, sono particolarmente ricercate dai collezionisti per la loro storia e autenticità.

Nel 1987 sono state le Air Trainer 1 a essere progettate per l’atleta multi-sportivo Bo Jackson. Con la combinazione di supporto, ammortizzazione e stile, questa sneaker ha catturato l’attenzione di atleti e appassionati. Le edizioni vintage, specialmente quelle legate a eventi sportivi o colorway esclusive, sono molto ricercate. E per finire nel 1984, le Nike Vandal sono stata una delle prime scarpe da basket a presentare una caviglia alta, fornendo un supporto extra durante il gioco. Oltre alla sua funzionalità sul campo, la Vandal ha conquistato anche il mondo della moda street, diventando la scelta essenziale degli anni ‘80. Le versioni vintage, specialmente quelle con materiali di alta qualità, sono tra le più ambite dai collezionisti.

Queste Nike anni ’80 valgono un capitale, valori record

Tra i numerosi modelli di sneaker che hanno contribuito a creare il fenomeno del collezionismo, due spiccano per il loro valore leggendario sul mercato delle aste, le Nike Air Jordan 1 e le Nike Air Ship. Le Nike Air Jordan 1, indiscutibilmente uno dei pilastri del collezionismo di sneaker, hanno una storia intrinseca che le rende oggetti di desiderio per molti appassionati. Le prime edizioni di questa scarpa, specialmente quelle indossate da Michael Jordan durante la sua leggendaria stagione da rookie del 1984-1985, possono raggiungere valori assurdi alle aste. I prezzi possono variare considerevolmente in base alla rarità, alla condizione e alla storia specifica del paio offerto. Ma è comune vedere esemplari di Air Jordan 1 superare facilmente le cinque cifre o addirittura raggiungere valori record nell’ambito delle vendite all’asta, come per esempio 5.000 dollari.

Le Nike Air Ship, anch’esse protagoniste di uno dei capitoli più importanti nella storia delle sneaker, hanno un valore particolarmente elevato. Questo per via della loro connessione diretta con la nascita delle Air Jordan. Il paio di Air Ship originale, indossato da Michael Jordan prima del debutto delle Air Jordan 1 durante la pre-stagione del 1984, è un autentico pezzo da museo per i collezionisti. Il fatto che queste scarpe siano state al centro di una controversia con la NBA, insieme alla loro importanza nel lancio delle Air Jordan, le rende ancora più preziose sul mercato delle aste. Le Nike Air Ship possono facilmente raggiungere valori elevati, paragonabili se non superiori a quelli delle Air Jordan 1. Questo grazie alla loro unicità storica e alla loro significativa posizione nel panorama delle sneaker da collezione, con prezzi che possono oscillare anche intorno ai 2.500 dollari.