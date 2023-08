Perché le donne si innamorano di uomini molto più giovani di loro: a qualcuno non piacerà

Volete sapere perché le donne tendono spesso ad innamorarsi di uomini più piccoli di età? Tenetevi forte, ecco la verità.

Sveliamo una curiosità che intriga sempre di più nell’epoca moderna. Si notano sempre più donne che frequentano uomini più giovani, qual è il motivo?

La società moderna ha abbattuto tanti paletti ben presenti fino a soli pochi anni fa. Può essere giusto o meno ma questa è l’evoluzione. La mentalità cambia, i desideri anche, così come il modo di vivere in mezzo agli altri. Naturalmente ci sono tante altre convinzioni che faticano a cadere e atteggiamenti primitivi che continuano a essere messi in atto a dimostrazione del fatto che l’essere umano è alquanto complicato e, purtroppo, a volte molto poco umano.

Oggi cercheremo di capire questa attrazione che sempre più donne dimostrano per uomini più piccoli di età. Una frequentazione del genere sarebbe stata inammissibile in passato. La società avrebbe subito indicato la coppia come reietti. Ma ora, fortunatamente, la ristrettezza mentale sta venendo meno e le donne possono frequentare chi vogliono. E la scelta cade spesso su persone più giovani.

Le donne preferiscono gli uomini più giovani, perché?

Una prima motivazione riguarda l’odore del corpo degli uomini più giovani. Il senso dell’olfatto gioca un ruolo molto importante nella fase dell’innamoramento. Con l’avanzare dell’età l’odore cambia. I giovani curano particolarmente questo aspetto, usano profumi e spray e le donne ne risultano attratte.

I giovani, poi, tendono a vedere il mondo in maniera differente. Hanno maggiore energia, più intraprendenza, sembra che nulla li spaventi e questo può rassicurare una donna più matura. La mente aperta, poi, coinvolge il partner invitandolo a entrare in un nuovo mondo.

Un altro aspetto che colpisce è l’abbigliamento. I giovani sono più alla moda e attenti a cosa indossano. E questo per le donne è molto importante.

L’attrazione per gli uomini più piccoli, poi, può essere legata alla maggiore capacità che hanno di lusingare e fare sentire la propria donna una regina. Solo il fatto di decidere di frequentare una donna più grande è indice di apprezzamento e di superamento di dogmi assurdi.

Altro punto a favore il non desiderio di avere figli. L’uomo giovane vuole divertirsi, vivere intensamente la relazione senza pensare ad una famiglia. Avrà, dunque, più tempo da passare con il partner e meno preoccupazioni che potrebbero inasprire un rapporto. Leggerezza, questa la parola chiave. O al contrario i giovani sono più fertili ed eviteranno problemi di concepimento.