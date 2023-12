Quattro immagini, una sola parola: sfida te stesso e i tuoi amici: ti avvisiamo, non sarà facile

Pensi di essere in grado di risolvere questo test o che saranno più bravi i tuoi amici? Mettete subito alla prova le vostre abilità.

I test e gli indovinelli sono un modo simpatico per trascorrere alcuni minuti in tranquillità e per sfidare i propri amici nel vedere chi è più bravo nel trovare prima la risposta corretta.

Se pensi di avere un ottimo intuito e che nulla riesca a sfuggire alle tue capacità, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: ciò che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sopra e capire dalle quattro fotografie quale sia la parola in grado di accomunarle tutte quante. Detto così potrebbe sembrare un test relativamente semplice, per cui vi è una difficoltà in più, e infatti dovrai riuscire a risolvere l’indovinello in soli 15 secondi di tempo al massimo.

Per tale motivo invitiamo te e anche tuoi amici, nel caso in cui dovessero partecipare, a impostare un timer in modo tale da non superare la durata limite. Solo una volta in cui il tempo sarà scaduto potrai continuare a leggere per scoprire i risultati del test e confrontarti con essi, in modo da capire se avrai davvero indovinato la parola in questione

Il test della parola: sei riuscito a capire qual è la soluzione?

Per aiutarti a risolvere questo indovinello, ti diciamo che la parola misteriosa che dovrai trovare è composta da 9 lettere. Nel caso in cui non riuscissi a capire quale sia il vocabolo da indovinare, non ti preoccupare, visto che avrai molte altre occasioni per poter mettere alla prova te stesso e le tue capacità.

Ritornando al test in sé, se i 15 secondi di tempo sono già trascorsi, di seguito potrai trovare i risultati. La parola in questione è la seguente: Messaggio. Qui sotto invece potrai capire come le quattro immagini sono correlate a essa.

Prima immagine : rappresenta un cellulare da cui una persona sta inviando un messaggio su WhatsApp a un suo conoscente;

: rappresenta un cellulare da cui una persona sta inviando un messaggio su WhatsApp a un suo conoscente; Seconda immagine : in questo caso il disegno raffigurato sulla tastiera indica un’email, che è anch’essa un tipo di messaggio;

: in questo caso il disegno raffigurato sulla tastiera indica un’email, che è anch’essa un tipo di messaggio; Terza immagine : nella foto si può vedere un messaggio in bottiglia, che di solito viene lanciato in mare affinché qualcuno a riva lo possa trovare;

: nella foto si può vedere un messaggio in bottiglia, che di solito viene lanciato in mare affinché qualcuno a riva lo possa trovare; Quarta immagine: infine in questa immagine è presenta una busta che viene messa nella cassetta delle lettere e che quindi è un messaggio per il proprietario di casa.

E te avevi indovinato la parola misteriosa?