I segni più gelosi dello zodiaco: è più forte di loro, non ce la fanno proprio

Alcuni segni zodiacali sono molto gelosi e non riescono proprio a farne a meno: andiamo a scoprire insieme di quali si tratta e soprattutto se anche il tuo fa parte di questa classifica.

La gelosia è un sentimento che alla fine provano tutti quanti, sia nei confronti del partner che dei propri amici, o anche al lavoro. Sebbene in molti dicono di non esserlo, in realtà non è affatto così, ma sono solo più bravi a nasconderlo.

In questo articolo andremo a scoprire proprio quali sono i segni che risultano essere i più gelosi di tutto lo zodiaco. Dobbiamo ammettere che la colpa però non è solo nostra se siamo così, ma anche della costellazione che ha influenzato ed influenza il nostro carattere. La gelosia, ad ogni modo, se moderata (e non esagerata) può far bene ad un rapporto amoroso.

Tale sentimento deriva da cause diverse, come ad esempio l’insicurezza o la paura di essere messi in disparte. Insomma, i motivi sono variegati. Ora non ci rimane altro da fare che continuare a leggere questo articolo per scoprire insieme a noi quali sono i segni più gelosi di tutto lo zodiaco. Anche il tuo sarà presente nella classifica?

I segni più gelosi dello zodiaco

Iniziamo con lo Scorpione. Questo segno non ama parlare molto di sé, tende a farlo solo con chi conosce da tempo. È passionale e temerario, ma è piuttosto geloso della sua vita privata e del proprio partner. Non ammette i tradimenti, anche se va detto non è un segno particolarmente incline a rispettare la fedeltà. Attenzione a deludere la sua fiducia: la vendetta sarà spietata!

Proseguendo, abbiamo il Toro, un segno che appare molto tranquillo e rilassato. È molto pratico, ambizioso e generoso. Non ama fare nessuna scenata di gelosia, tuttavia risulta essere molto possessivo sia nei beni materiali che nelle persone a cui è maggiormente legato. In realtà, i nati sotto questo non lo danno molto a vedere: tale lato emerge solo se qualcuno minaccia la loro stabilità.

Il Leone è un segno che ama sentirsi migliore degli altri e che adora ricevere complimenti dal partner. Non accetta che qualcun altro gli levi queste attenzioni. Diventa geloso soprattutto quando un’altra persona riesce a togliergli la possibilità di stare al centro della scena. Infine, l’Ariete: questo segno sa nascondere bene le proprie insicurezze, soprattutto in una storia d’amore, e pretende la fedeltà. Perciò quando il partner ammette di aver fatto una sciocchezza non può assolutamente perdonarlo, anche se ritiene la gelosia una debolezza.