Quanto ti resta ancora da vivere, puoi vederlo così: se hai paura non farlo

Conoscendo la data della morte si potrebbe vivere una vita più intensa e centrata, voi vorreste sapere quanto vi resta da vivere?

Inutile negarlo, prima o poi tutti dobbiamo scendere a patti con la caducità della vita e accettare che il nostro lasso di tempo su questa esistenza è con la data di scadenza. Purtroppo non esiste un modo per evitare il tragico epilogo e si può solo sperare che arrivi il più tardi possibile e che quando giungerà non faccia troppo male.

Visto che sappiamo che l’inevitabile prima o poi giungerà, una domanda che ci poniamo spesso è: vorrei conoscere quando accadrà? Sicuramente quando ci viene detto che ci resta poco tempo da vivere subiamo un contraccolpo e ci chiediamo se sia giusto che il momento tanto temuto giunga così presto. Tuttavia l’avere la certezza che l’esistenza sta per volgere al termine ci può togliere di dosso tensione, pressioni e paure verso il futuro che non avrebbero il senso di esistere ma che fanno parte del gioco.

Insomma meglio vivere nella costante incertezza, avendo la possibilità di sognare scenari futuri e progettare oppure meglio sapere quanto tempo si ha a disposizione per potersi concentrare su ciò che vogliamo davvero dalla nostra vita? La risposta probabilmente è: dipende.

Quanto ti resta da vivere? Puoi scoprirlo con un semplice test

Si tratta infatti di una scelta personale, di qualcosa in cui nessuno può dirti cos’è meglio fare. Se siete tra quelle persone che vorrebbero conoscere quanto gli resta da vivere perché reputano che potrebbero in questo modo avere una migliore gestione del proprio tempo e delle proprie energie, sappiate che esiste un metodo con il quale è possibile teorizzarlo.

Per calcolare quanto ci resta da vivere ci basta un metro da sarto. Una volta preso lo si taglia fino agli 82 cm, ovvero all’età media che attualmente prevede l’aspettativa di vita. Una volta fatto bisogna togliere gli anni già trascorsi, quindi un terzo di ciò che rimane poiché è il tempo che passeremo dormendo. A quel punto avrai un risultato indicante quanti anni ti restano da vivere.

Chiaramente non si tratta di una vera previsione, ma di un modo pratico per avere un’idea di quanto possa restarci da vivere se dovessimo rispettare l’aspettativa di vita. A che serve questo test? A farci riflettere su quanto sia poco il tempo a disposizione e a spingerci a non soffermarci troppo sulle sciocchezze e sulle paure inutili, così da poterci godere il tempo che resta.