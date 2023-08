Il test che svela il futuro della tua coppia: scopri prima tutte le cose belle e i problemi gravi

Vuoi sapere come va la tua relazione? Quello che devi fare è rispondere a questo test visivo, semplice e veloce.

Fa andare avanti una relazione ci vuole molto impegno da entrambi i partner. Non è sempre così facile trovare la propria anima gemella. Alcuni di noi potrebbero impiegarci anni prima di trovarla. Se non sei ancora convinto di averla trovata, in ogni caso, puoi provare a fare con questo test visivo.

Senti le cosiddette farfalle allo stomaco quando lo/la incontri? Questo è un indizio che potrebbe farti capire che sei davvero innamorato del tuo partner. Ma lui/lei corrisponde? State camminando verso la stessa strada? Per scoprirlo è davvero molto facile e molto veloce: puoi fare con noi questo nuovo e divertente test visivo che ti aiuterà a capire se la vostra storia d’amore durerà nel tempo oppure no. Questo ti aiuterà anche a capire che tipo di relazione stai vivendo: ad esempio, siete troppo dipendenti l’uno dall’altro o avete la vostra indipendenza?

Quello che dovrai fare è molto semplice, ovvero dovrai solo rispondere in modo sincero a questo test: cosa vedi per primo all’interno dell’immagine, la donna, l’uomo o il bicchiere di vino? Solo dopo, potrai andare a vedere cosa dice il profilo.

Test visivo: cosa vedi per primo? La risposta ti sorprenderà

Se hai visto l’uomo arrabbiato per prima nell’immagine posta sopra allora vuol dire che entrambi i partner dipendono molto l’uno dall’altro. Non sono in grado di viversi la vita in modo libero e sereno senza l’altra persona. Nessuno dei due ama passare il tempo da solo e soprattutto non piace stare in compagnia degli amici o della famiglia senza il proprio partner. Spesso e volentieri le coppie di questo tipo fanno prendere le decisioni più importanti all’altra persona, oppure gli/le fa organizzare in modo dettagliato la sua vita.

Se invece hai visto la donna di profilo vuol dire che riuscite a mantenere una propria indipendenza all’interno della coppia. Vi amate molto, ma avete bisogno dei propri spazi. A differenza dell’altra coppia, questa non ha bisogno di fare sempre tutto quanto insieme, anche se cercano di fissare alcuni obiettivi comuni. Spesso utilizzano la parola “noi”.

Infine, se invece hai visto il bicchiere di vino nelle mani della ragazza vuol dire che se anche siete una coppia che non dipende dall’altra, siete abituati a stare al fianco del vostro partner. Anche se è molto importante l’opinione della dolce metà, ascoltano quello che hanno da dire ma alla fine prendono da soli una decisione. Insomma, vivono più questa relazione come “un gioco di squadra”.