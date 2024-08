Quanto costa andare in Giappone? Una guida per un viaggio sereno

Il Giappone è il sogno di moltissime persone, ma quanto costa andarci? Prendiamo in considerazione ogni aspetto e cerchiamo di capire la cifra esatta che potrebbe servire.

Il Giappone è un Paese ricco di cultura, di storia e di fascino e ha conquistato milioni di persone in tutto il Mondo, soprattutto della parte occidentale. Queste persone non vedono l’ora di poter andare di persona e vedere tutto dal vivo. Ma quanto costa andare in Giappone? Ci sono un po’ di aspetti da considerare e serve pianificare con cura il viaggio e il budget necessario. Siamo qui per questo, quindi, ecco qui di seguito un bel po’ di informazioni utili.

Quanto costa andare in Giappone? Aereo e alloggio

Come per tutti i viaggi si parte dal prenotare il volo e l’alloggio nella città in cui si vuole arrivare. Per quanto riguarda il costo dell’aereo sappiamo che dipende molto dalla città di partenza e dal fatto di prenotare un volo diretto o con scalo.

Dobbiamo considerare che il Giappone è molto distante dall’Italia e servono dalle 12 alle 14 ore per arrivare. Quindi, i biglietti aerei, che si parta da Roma, da Milano o da Bologna, costano indicativamente tra 1.000 e 1.300 euro. Dipende anche quale sarà la città di arrivo, se Osaka o Tokyo, tuttavia, la cifra si aggira su quei numeri. Diverso il discorso se si è in bassa stagione, allora si possono spendere anche 500-600 euro.

Per quanto riguarda l’alloggio, si possono scegliere varie modalità. Ci si può affidare agli ostelli, alle catene di hotel se ci si deve spostare in varie città oppure altro. Ad ogni modo, bisogna comunque tenere conto di una cifra compresa tra i 300 e i 500 euro se si vuole stare un minimo di 10 giorni.

Quanto si spende in Giappone

Una volta che aereo e alloggio sono stati prenotati in largo anticipo, si ha il tempo di recuperare un po’ di soldi per la permanenza in Giappone. Possiamo decidere di fare il Japan Rail Pass di 300 euro con il quale spostarsi con i vari mezzi in tutta l’isola quando si vuole. Si devono mettere in conto anche i costi dell’assicurazione e del cibo. Sappiate che mangiare carne in Giappone è molto costoso, economico, invece, il pesce per ovvi motivi. In generale, però, non servono molti soldi per i pasti, sono abbastanza accessibili a tutti, sia nei locali che negli street food. Il resto dipende molto dalle attività che si fanno nelle varie città, escursioni, locali, musei, templi e altro ancora. Per non parlare di tutti i souvenir che prenderete o che vi chiederanno di prendere.

Quindi, il viaggio in Giappone è molto complesso come ore di viaggio e come spesa sostenuta. Occorre pensare molto bene a cosa si vuole fare, inquadrare al meglio il budget necessario e agire di conseguenza.