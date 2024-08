Dopo tanto sole ecco un cielo nero per un segno zodiacale che potrebbe vivere una grande delusione; di chi stiamo parlando e cosa dice l’oroscopo.

Ogni segno zodiacale è influenzato dalla posizione delle stelle. Questo è il principio fondamentale dell’astrologia ed è quello che cercano di capire gli astrologi ogni giorno per poi dire alle persone che oroscopo le attende. Purtroppo, dopo il sole sta arrivando un cielo nero per un segno zodiacale che potrebbe vivere la più grande delusione della sua vita. Di chi si tratta? Ne parliamo qui di seguito in modo tale che possiate capire se siete proprio voi.

Cielo nero per un segno zodiacale che potrebbe vivere la più grande delusione della sua vita

Le stelle si sono posizionate in modo tale da comporre un quadro astrologico abbastanza negativo per un segno zodiacale in particolare e stiamo parlando del segno dei Pesci. Sembra che nei prossimi giorni le persone di questo segno debbano affrontare una sfida emotiva molto forte. Venere è in quadratura con Nettuno e che questo significa delusione, illusione, incomprensioni, promesse infrante. Inoltre, la Luna è opposta a Saturno e questo potrebbe provocare tristezza e un senso di solitudine. Insomma, c’è la possibilità di non risolvere un conflitto amoroso e di mettere fine ad una relazione, anche duratura ed importante.

Pesci

Quindi, si parla di cielo nero per un segno zodiacale e abbiamo scoperto essere quello dei Pesci. Le persone Pesci sono molto sensibili e romantiche di natura, quindi, è normale che siano più toccate da questo quadro astrologico particolarmente difficile. Potrebbe esserci una ferita profonda dopo la fine di un amore importante. L’essenziale, però, è mantenere la calma, guardarsi dentro, non perdersi e reagire. Le stelle consigliano di fare un percorso interiore per arrivare ad una maggiore consapevolezza. Queste esperienze fanno crescere e non devono fermare nessuno.