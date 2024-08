Il Ftse Mib chiude la settimana lontano dai minimi, inversione in arrivo?

Settimana complicata per il Ftse Mib che inizia nel peggiore dei modi con un forte ribasso, salvo poi recuperare e chiudere lontano dai minimi. Settimana prossima, quindi, potrebbe essere decisiva per capire il futuro più probabile per l’indice principale italiano.

Come si è sviluppata la settima del Ftse Mib?

I principali mercati globali hanno chiuso la prima settimana di agosto con lievi cali, contenendo le forti vendite di inizio settimana, soprattutto in Europa. La settimana è stata caratterizzata da una notevole volatilità, con un avvio in forte ribasso, in particolare in Giappone, che si è esteso a livello globale. Questo crollo, soprannominato ‘Black Monday’, è stato innescato da vari fattori, tra cui il rafforzamento dello yen e deboli dati economici dagli Stati Uniti, che hanno alimentato i timori di una recessione.

Le dichiarazioni del vicegovernatore della Banca del Giappone, Shinichi Uchida, hanno contribuito a calmare i mercati, sottolineando la necessità di mantenere una politica monetaria accomodante. Anche i dati positivi sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, con un calo delle richieste di sussidi di disoccupazione, hanno aiutato a ridurre le preoccupazioni.

Nel frattempo, si discute delle prossime mosse della Federal Reserve (Fed). Dopo il crollo di lunedì, circolavano voci su un possibile intervento della Fed già ad agosto, ma queste si sono ridimensionate. L’attenzione ora si concentra sul meeting di settembre, dove si prevede un primo taglio dei tassi. Infine, l’indice Ftse Mib ha chiuso la settimana con una perdita inferiore all’1%, facendo peggio rispetto ad altri indici europei.

Le indicazioni dell’analisi grafica

Come dicevamo, dopo un inizio da incubo le quotazioni hanno recuperato dai minimi settimanali e degli ultimi cinque mesi riducendo le perdite. Tuttavia, il livello chiave in area 32.389 precedentemente rotto al ribasso non è stato recuperato al rialzo. Pertanto, lo scenario futuro più probabile rimane ancora incerto.

Solo una chiusura settimanale superiore a 32.389 potrebbe favorire una ripresa del rialzo. In caso contrario, le quotazioni potrebbero continuare a scendere secondo lo scenario indicato in figura.

Lettura consigliata

