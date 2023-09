Quando il gatto è dispettoso ma anche un po’ maldestro: finisce malissimo | Video

Le immagini che mostrano questo gatto dispettoso finiscono nel peggiore dei modi. Utenti sconvolti da ciò che è avvenuto

Non sempre gli scherzi finiscono nella maniera migliore e lo sa bene il protagonista di questo filmato caricato in rete. Certamente, il mondo animale è sempre pronto a regalarci degli spunti molto interessanti in merito al loro modo di essere ed agire. Questa volta, però, un gatto sembra aver superato tutti i limiti, mettendo a rischio la sua incolumità per poter compiere un gioco dispettoso.

Ciò che è avvenuto è stato ripreso da parte di una persona che si trovava lì al momento giusto, la quale ha preso la telecamera e ha iniziato a filmare ciò che stava succedendo. Dopodiché, ha caricato il filmato in rete, il quale ha ottenuto un grande seguito su Tik Tok, social in cui i molti utenti che lo hanno visto sono rimasti sconvolti.

A volte, i gatti sanno essere molto simpatici, ma possono anche essere parecchio maldestri, specie quando si trovano in dei punti caratterizzati da un po’ di altezza e in cui loro sembrano agire con disinvoltura. Non sempre, però, la sorte è loro amica; in effetti, a volte rischiano di cadere, visto che si sporgono troppo, e di farsi anche del male, specie se l’altezza è parecchia.

L’epilogo è disastroso

Il video in questione inizia mostrando due gatti, di cui uno posizionato nella parte superiore di una mensola a muro, mentre l’altro in quella appena sottostante. Quest’ultimo sembra starsene buono buono e in fase di riposo, mentre l’altro appare aver voglia di giocare e di fare dei dispetti.

In effetti, ha iniziato a dare delle botte con la zampa sulla testa di quello che si trovava di sotto, ma sporgendosi un po’ troppo. La faccia stizzita da parte di quello colpito non ha generato, però, alcun tipo di reazione e appare intento a subire.

Da un momento all’altro, però, il gatto che si trovava al piano superiore delle mensole cade rovinosamente, rischiando di farsi anche del male. Fortunatamente, però, questi animali sanno in che modo atterrare e sembra che il suo stato di salute sia apparentemente buono. Non sempre, però, la fortuna assiste questi animali, meglio fare attenzione quando si trovano a camminare in dei luoghi che possono sembrare pericolosi.