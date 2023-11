Quando gli odori del corpo rivelano alcune malattie anche gravi: come riconoscerli

Gli odori del corpo possono rivelare diverse malattie, anche gravi, come un cancro. Vediamo in che modo riconoscerli e capire quando è il caso di contattare il medico.

Se si avverte un cambiamento nell’odore del proprio corpo probabilmente è bene indagare sulla causa per evitare di diagnosticare in ritardo una patologia.

Tutti noi abbiamo un preciso odore del corpo, spesso impercettibile all’olfatto. Tale odore è il segnale che l’organismo sta svolgendo funzioni fondamentali come l’eliminazione di tossine o la termoregolazione. Riconoscere un cambiamento nell’odore del proprio corpo potrebbe consentire di scovare una malattia anche grave.

Sappiamo bene come la diagnosi precoce può salvare la vita, specialmente quando si parla di tumori o di patologie neurodegenerative. Di conseguenza non dobbiamo ignorare i campanelli di allarme inviati dal nostro organismo. I segnali potrebbero essere dolori di varia natura, eruzioni cutanee, problemi respiratori, confusione mentale. Variano in base alla malattia o al disturbo di cui inconsapevolmente si potrebbe soffrire. Anche l’odore è una spia da tenere in considerazione.

In che modo l’odore permette il riconoscimento di una malattia

Alterazioni dello stato di salute possono comportare cambiamenti delle sostanze chimiche presenti nel sangue e nei tessuti con conseguente emanazione di uno sgradevole odore mai sentito prima.

A confermare tale ipotesi una ricerca condotta dal dipartimento di Anestesiologia dell’Università della Pennsylvania, a Philadelphia. I risultati hanno permesso di elencare le malattie che determinano l’insorgenza di specifici odori, così da consentire una diagnosi precoce della patologia. Ecco, dunque, quali sono i campanelli d’allarme a cui fare attenzione.