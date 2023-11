Grande Fratello, Fiordaliso e Rosy Chin perdono la testa: sono furiose per quanto accaduto

Fiordaliso e Rosy Chin perdono la testa nella casa del Grande Fratello. Sono furiose per quanto accaduto durante un gioco proposto dagli autori.

Questo weekend, nella casa del Grande Fratello i concorrenti si sono divertiti davvero moltissimo. Infatti, gli autori hanno deciso di riproporre una sfida che ogni anno fa sempre ridere molto i protagonisti, ma che allo stesso tempo riesce a creare delle tensioni non indifferenti. Stiamo parlando, del gioco delle imitazioni. A tutti i coinquilini ne viene assegnato un altro, e devono fingere di esserlo praticamente per tutta la sera.

Ma per quale motivo una semplice sfida, così tanto divertente, riesce a creare certe dinamiche? Per il modo in cui i concorrenti si imitano a vicenda. Infatti, stiamo parlando di un gioco che riesce a tirare fuori eventuali asti o disaccordi tra i personaggi. Come successo ad esempio ad Alex, che ha lanciato numerose frecciatine a Giuseppe Garibaldi, lasciando intendere di essere certo del fatto che il partecipando stia mentendo a Beatrice Luzzi e che non sia davvero interessato a lei come dice di essere oramai dall’inizio della trasmissione.

Fiordaliso e Rosy Chin contro Grecia Colmerares: il motivo

In ogni caso, Giuseppe ha deciso di passare sopra a questa imitazione e di non prenderla troppo sul serio, dunque non ci sono stati particolari scontri per quello che è accaduto. A parte uno, che ha per protagonista Grecia Colamenares: l’attrice infatti ha interpretato Letizia Petris, e il modo in cui lo ha fatto ha scatenato molte polemiche tra Fiordaliso e Rosy Chin, le quali non hanno potuto fare a meno di notare qualcosa che le ha infastidite molto.

Letizia è una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello, e molto spesso si è ritrovata a fare i conti con il suo passato, che ha bussato prepotentemente alla sua porta. Se all’inizio ha dimostrato di essere una donna davvero forte, con il passare dei giorni nella casa ha tirato fuori tutte le sue fragilità, ed è proprio su queste che ha giocato Grecia.

P questa ragione, Fiordaliso e Rosy hanno definito fuori luogo la sua imitazione, ma anche malvagia. Hanno fatto notare come Grecia faccia tanto quella brava, ma in realtà covi dentro parecchia cattiveria. Insomma hanno usato delle parole molto forti contro di lei e questo sarà sicuramente motivo di discussione nella prossima puntata del Grande Fratello.