Saldi Zalando e Zara: offerte su cappotti, maglioni e pantaloni per rinnovare l’armadio spendendo meno soldi

Far quadrare i conti a volte è un’impresa difficile. Bisogna comprare cibo, vestiti, carburante e pagare affitti e bollette. Per fortuna in alcuni periodi possiamo approfittare di interessanti offerte. Scopriamo qualche capo in saldo da Zara e Zalando ad esempio.

La stagione invernale ci fa coprire per proteggerci da freddo e pioggia. A casa poi stufe, pompe di calore, coperte e piumoni sono validi alleati per stare in un ambiente accogliente.

Vestirci in modo adeguato può costare. Facendo il cambio armadio probabilmente abbiamo dovuto buttare oppure vendere qualcosa in siti specializzati. Attendiamo quindi ogni anno i saldi per comprare altri capi risparmiando denaro.

Saldi Zalando e Zara: offerte su cappotti e altro

Un articolo di abbigliamento che è presente in tutti gli armadi è il cappotto. Possiamo alternarlo ai piumini e si indossa su vestiti, completi o gonne. Possiamo preferire quello nero oppure in altri colori.

Da Zara ci sarebbero cappotti in lana scontati anche a 70 e 90 euro. Zalando offre in saldo pure vari cappotti in lana. Un modello corto costerebbe sui 40 euro e tra quelli lunghi scontati ce ne sono anche sui 100 euro.

I maglioni si indossano volentieri sotto un capospalla. Si possono acquistare da Zara pullover a 20, 30 euro. Si trovano in varie lunghezze e colori, in lana o misto lana. Zalando propone diversi tipi di maglioni, anche con scollo a cuore o dolcevita. I prezzi partirebbero da circa 15 euro.

Vestiti e pantaloni scontati per rinnovare il guardaroba

Saldi Zalando e Zara: offerte su cappotti e su altri capi invernali possono farci risparmiare parecchio. Ad esempio, ci sarebbero pure pantaloni in sconto. Su Zalando un paio modello palazzo di colore nero si vendono a circa 26 euro. I jeans si trovano scontati anche a 20 euro. Da Zara dei pantaloni effetto pelle si vendono a 20 euro. Per serate eleganti potremmo indossare abiti satinati o con paillettes. Da Zara i prezzi partirebbero da circa 15 euro.

Anche da Zalando potremmo approfittare dei saldi per concederci un abito elegante. Ce ne sono in ciniglia, con paillettes e laminati a partire da 20 euro.

Per completare l’outfit entrambi i negozi hanno una vasta scelta di accessori. Borse, cinture e scarpe sono infatti essenziali insieme ai gioielli per essere al top. In inverno si usano anche cappelli e sciarpe. Scegliamone di colorati e divertiamoci a combinare i colori e ricordiamoci di indossare dei bei guanti.

(n.d.r. L’articolo è di pura informazione gratuita)