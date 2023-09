Qual è l’alimento più grasso al mondo? Non lo indovinerai mai

Sai qual è l’alimento più grasso al mondo? Lo usiamo spesso e può incidere negativamente sul nostro stato di salute.

Gli alimenti grassi o lipidici sono i micronutrienti con più calorie (9 kcal/g) davanti a proteine ​​e carboidrati (4 kcal/g). Ciò significa che a parità di volume consumerai ben più del doppio delle calorie contenute nei grassi. Non sono tanto le calorie fornite dai grassi ad essere spesso criticate, ma vengono spesso evidenziate le conseguenze sulla salute che l’eccesso di questa categoria di alimenti induce.

Infatti, una volta ingeriti, i lipidi vengono trasformati in acidi grassi e immessi nel sangue; la maggior parte di questi verranno utilizzati per fornirci energia per le nostre attività, del resto è su questo principio che si basa la dieta chetogenica, molto apprezzata dagli sportivi e da chi desidera perdere qualche chilo. La seconda parte di questi acidi grassi entrerà in vari meccanismi metabolici in associazione con gli ormoni.

Gli acidi grassi consentono, ad esempio, il trasporto delle vitamine e sono coinvolti nella formazione delle cellule nervose e di altre cellule. In questi processi intervengono generalmente i grassi buoni come gli omega 3 e 6 e il colesterolo LDL (buono), da qui il loro soprannome di acidi grassi essenziali. Sono infatti essenziali per la formazione delle nostre cellule e la regolazione dei nostri ormoni, ma essenziali soprattutto perché l’organismo non può secernerli e deve reperirli nella nostra dieta.

Allo stesso tempo, la scomposizione dei lipidi in acidi grassi crea anche grassi cattivi come il colesterolo HDL che intasano le arterie bloccandole. Inoltre, il grasso in eccesso porta automaticamente a disturbi ormonali. Detto questo passiamo a passare in rassegna gli alimenti il ​​cui consumo andrebbe limitato per non esporsi a questi inconvenienti.

Alimento più grasso al mondo: eccone alcuni

In 100 g di maionese troviamo in media 75 g di lipidi per oltre 600 kcal, il che la rende una delle primissime fonti di grassi nella nostra dieta. Questo alimento è ovviamente buono come parte di una dieta chetogenica, ma di solito dovrebbe essere limitato.

Il Ramen giapponese è un piatto a base di tagliatelle nel grasso di maiale. È uno degli alimenti più grassi al mondo.

Infine, il burro ha una media record di 80 g di lipidi per 100 g. Come i chorizos, la pancetta fritta sul fornello diventa un’importante fonte di lipidi. Questo grasso di maiale presenta quindi una media di 42 g di lipidi per 100 g.