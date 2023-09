Le promesse che deve farti chi dice di amarti: sono un tuo diritto e le meriti

Hai mai pronunciato delle promesse matrimoniali? Ecco quali sono le più importanti che dovresti ricevere.

Sicuramente siete stati a dei matrimoni, oppure siete voi stessi sposati. Una delle parti più belle di una cerimonia nuziale sono sicuramente i voti matrimoniali. Questi voti sono molto più di semplici promesse, possiamo dire che sono l’anima del matrimonio. Rappresentano l’impegno solenne che due persone scelgono di adempiere per tutta la vita.

L’origine di questa usanza è davvero antica. Le cerimonie matrimoniali hanno sempre svolto un ruolo fondamentale all’interno della comunità, anche se non erano così elaborate come oggi. Ma quasi sempre i voti erano la cosa più importante poiché simboleggiavano non solo l’unione di due persone, ma anche l’unione di famiglie, clan o addirittura intere tribù.

Nei secoli successivi queste promesse hanno acquisito un significato sempre più forte, partendo dalla tradizione cristiana fino a evolversi nell’età moderna. Ma cosa si nasconde dietro l’intenzione di pronunciare dei voti nuziali?

Le promesse: scopri quali sono quelle davvero importanti

Per quanto la tradizione di pronunciare voti matrimoniali sia molto antica e molto romantica, alcune volte sono promesse fatte un po’ superficialmente. Ma bisogna mantenere le promesse solo da sposati? No! Matrimonio o meno, bisogna lavorare duramente per mantenere in piedi la relazione e quelle promesse che abbiamo fatto e ricevuto. Potremmo riassumere il successo di una storia da favola in 5 promesse specifiche. Analizziamole e vediamo come approcciarci ad esse!

Una delle promesse essenziali è quella di essere rispettati per ciò che si è, ma anche per la persona che desideriamo diventare. Quando ci innamoriamo di qualcuno, ci innamoriamo anche del suo passato, della sua storia, delle sue gioie e dei suoi dolori. Non dovremmo mai cercare di cambiare una persona e non dovremmo nemmeno tarparle le ali, impedendole di raggiungere i suoi obiettivi personali.

Essenziale è anche una promessa di libertà, essere una coppia non vuol dire fare sempre le stesse scelte. Molto spesso si dice che due persone vanno a formare una mela intera, ma in realtà ognuno di noi è una mela intera per conto proprio. L’altra persona è un qualcosa che ci arricchisce, ma un amore simbiotico non è un amore sano. Bisogna essere autonomi e proteggere la propria individualità come persona.

Che dire dei desideri e delle paure dell’altra persona? Questa è la terza promessa. Bisogna renderci conto che siamo davvero felici e sereni in una relazione se l’altra persona a sua volta è serena e felice. Questo significa che dobbiamo prenderci cura delle paure dell’altro, ma anche facilitare e alimentare i suoi sogni.

Trovare la persona giusta non è un qualcosa di scontato, ecco perché dovremmo ricordarci di essere fortunati. Non dovremmo mai, né con le parole né con i comportamenti, sminuire l’altra persona, farla sentire non amabile o inutile. Piuttosto, siamo riconoscenti per le cose che il nostro partner fa per noi e non diamo nulla per scontato.

Infine, forse la promessa più grande di tutti è quella di amare quando l’altra persona lo merita meno, ma ne ha più bisogno. Infatti, è normale avere delle discussioni in una coppia. La vita di tutti i giorni, lo stress accumulato e i vari problemi possono giocare brutti scherzi. Dobbiamo ricordare, però, che il nostro partner è il nostro complice nell’affrontare la vita, non il nostro nemico. Quindi, cerchiamo di manifestare tenerezza anche quando le cose non vanno per il verso giusto.

Ricordati che sei una persona di valore, quindi cerca di avere una relazione dove tutte queste promesse vengono mantenute e mantienile tu stesso!