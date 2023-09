Una nuova tendenza spaventa le coppie, come il ghosting: un unico denominatore, la fuga

Peggio del ghosting: ecco la nuova, malsana abitudine che sta rovinando le relazioni di coppia e l’autostima delle persone coinvolte

Da quando i social in un certo senso hanno cominciato a gestire le nostre relazioni, tutto è cambiato. E non in meglio. La maggior parte dei primi scambi comunicativi avviene in maniera virtuale, tramite messaggi e app di incontri. Molto spesso sono relazioni che restano nel virtuale. In caso poi si concretizzano, tutto è sempre molto aleatorio.

Le persone non si conoscono mai abbastanza, figuriamoci se si parla di persone conosciute su un social.

Il fatto che le relazioni si consumino per la maggior parte online, le rende in un certo senso asettiche e più facili da abbandonare. Per esempio, se una relazione non va bene, nell’epoca dei social è più facile metterla da parte. Basta non rispondere ai messaggi per un po’ e sparire, per liberarsi di persone con cui non abbiamo molto in comune.

Il ghosting però è una pratica che fa molto male a livello psicologico a chi lo subisce. Vedere le persone che spariscono lentamente dalla vita può provocare gravi problemi di fiducia. Ci si sente abbandonati, senza valore. Chi subisce ghosting si convince di non valere le attenzioni della persona che frequenta. Il ghosting è un modo facile per scappare da situazioni che ormai stanno strette. Un modo vigliacco, ma purtroppo molto efficace.

Peggio del ghosting: nuovi modi di fuggire dalle relazioni

Le coppie di oggi sono minacciate ogni giorno da nuove dinamiche relazionali che peggiorano sempre di più le dinamiche. Dalle relazioni oggi si scappa sempre, e non si ha forza ne voglia di prendersi le responsabilità che ne derivano. Una nuova moda dell’ultimo periodo vede la diffusione di una nuova barbara pratica: quella del fizzling.

Un nuovo modo di uscire dalle relazioni, se possibile ancora più barbaro del ghosting. Fare fizzling significa abbandonare le relazioni in maniera graduale, diradando mano mano le occasioni di contatto. Se per esempio la persona che stai frequentando inizia a mandare sempre meno messaggi e rifiuta l’occasione per vedersi fino a sparire, ti sta facendo fizting.

Riprendersi dopo aver subito questo tipo di trattamento non è mai facile, perché un distacco graduale crea una certa dipendenza dalla persona che si comporta in quel modo. Chi sparisce piano piano da un rapporto approfitta della debolezza emotiva del partner per manipolarlo. Se dovesse capitarvi, cercate di non darvi troppe colpe. La vera debolezza è quella di chi teme il confronto.