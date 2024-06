Qual è il mare più salato d’Italia e del Mondo? Tutte le curiosità sull’argomento

È normale per noi sapere che il mare ha acqua salata, ma c’è un mare d’Italia e uno del Mondo che sono più salati rispetto agli altri. Curiosi di sapere tutti i dettagli? Eccoli.

Andare al mare significa sistemarsi sulla sabbia, mettere o comprare un ombrellone, prendere il sole e poi rinfrescarsi entrando nell’acqua. C’è chi si ferma a giocare sulla riva, chi si bagna i piedi e fa lunghe passeggiate, chi sa nuotare e si concede delle numerose bracciate.

Una cosa sicura è che l’acqua in cui entriamo è salata. Lo si può sentire chiaramente quando si posa sulle nostre labbra o quando usciamo e ci asciughiamo al sole. Ma qual è il mare più salato d’Italia e qual è quello più salato al Mondo? Ebbene sì, non sono tutti uguali.

Vale la pena capire quali sono le concentrazioni di sale e dove si trovano le maggiori. Così da sapere che tipo di acqua incontriamo durante le nostre vacanze al mare.

Perché il mare è salato?

Iniziamo facendo una considerazione: perché l’acqua del mare è salata? Di certo non vengono riversate tonnellate di sale, come potrebbero pensare dei bambini. La spiegazione è molto semplice. In pratica, l’acqua piovana scorre tra le rocce e porta con sé i sali minerali contenuti in esse. Poi, il tutto si riversa nel mare e noi sentiamo particolarmente il cloruro di sodio, ovvero il sale. Tuttavia, ne sono presenti anche altri.

Qual è il mare più salato d’Italia e del Mondo? La risposta è questa

Iniziamo con l’Italia. Il nostro Paese è una penisola circondata dal mare che si divide in diversi tratti di mare ognuno con il suo nome. A risultare il mare più salato in assoluto è il Mar Adriatico.

Il Mar Adriatico risulta quello con l’acqua più salata rispetto a tutti gli altri, quindi Mar Ionio, Mar Tirreno e Mar Ligure. Lo sapevate? Avete avuto modo di constatare di persona?

Invece, se allarghiamo la ricerca e consideriamo tutto il Mondo, allora il mare più salato risulta essere il Mar Morto. Pensate che ha il 34% di concentrazione di sale. Questo dato lo rende 10 volte più salato della media dell’acqua oceanica.