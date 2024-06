Vacanza in Puglia: cosa vedere nei luoghi del G7 2024 e alcuni prezzi

Mare, spiagge, divertimento sono gli ingredienti che rendono piacevoli le vacanze. Tra le Regioni italiane preferite per le ferie estive c’è la Puglia. Scopriamo cosa riserva una sua località.

Si può decidere di trascorrere i giorni liberi in tanti modi. Si potrebbe fare trekking, cicloturismo, girare le città d’arte o godere della tranquillità della campagna. Molti preferiscono acque cristalline e spiagge di tante località balneari italiane.

Idee per una vacanza in Puglia: cosa vedere nei luoghi del G7

Chi va in ferie sceglie luoghi incantevoli dove soggiornare. Anche importanti incontri internazionali si tengono in zone incantevoli. Ad esempio in Italia il confronto intergovernativo del Gruppo dei Sette, noto come G7, si tiene di solito in posti splendidi. Per il 2024 si è scelto un famoso resort vicino Fasano. Qui in zona Savelletri ci sono le rovine di una delle più antiche città della Puglia, Egnazia. Le scoperte archeologiche testimoniano la presenza di messapi, greci, romani.

Si può accedere al Parco archeologico di Egnazia per ammirare ad esempio il muraglione difensivo di 7 m, la necropoli messapica, resti di edifici privati e pubblici. Di particolare rilevanza il foro, l’anfiteatro e una basilica con battistero di epoca cristiana. Da aprile a settembre si potrebbe visitare il sito archeologico dalle 8.30 alle 19.15.

Un lido particolare

Per completare la conoscenza dell’antica Egnazia basterebbe effettuare un giro al Museo nazionale Giuseppe Andreassi. Lo spazio espositivo si divide in 7 sezioni. Tra gli altri reperti si trovano una statua acefala di Demetra e un corredo funerario in ceramica risalente al XIV sec. a.C. Il biglietto unico intero per il parco e il museo costerebbe 6 euro. Il ridotto per visitatori tra i 18 e i 25 anni sarebbe di 3 euro.

In questa località nei pressi di Fasano, famoso centro pugliese in cui si trova anche lo ZooSafari, si può andare al mare. Un posto molto speciale sarebbe l’ArcheoLido. Si tratterebbe di una piccola spiaggia, un’insenatura tra l’acropoli e il muraglione. Immersioni e snorkeling permetterebbero di scoprire nei fondali ciò che resta dell’antico porto di Egnazia.

Il costo del lettino per un giorno sarebbe di 10 euro. Il noleggio di un ombrellone e 2 lettini costerebbe 30 euro. Per prendere un gazebo con due lettini con materasso si pagherebbero 70 euro. Vacanza in Puglia: cosa vedere nei luoghi del G7 di quest’anno ora è chiaro. Se abbiamo a disposizione più giorni ci attendono Polignano a Mare, Lecce, Bari e tante altre splendide mete.

(n.d.r. Articolo scritto per puro scopo informativo. Consultare i siti ufficiali per ulteriori dettagli)