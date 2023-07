Punture di zanzara, il rimedio istantaneo contro il prurito (poco conosciuto)

Una zanzara ti ha punto e sei alla ricerca di un rimedio fai da te per alleviare il prurito nell’immediato? Scopri qual è!

Sole, mare, spiaggia, aperitivo con gli amici, vacanze in famiglia e chi più ne ha più ne metta, l’estate è senza ombra di dubbio una stagione che regala tante emozioni e tanto divertimento. Purtroppo, però, con l’arrivo del caldo, e quindi con l’umidità e l’afa, arrivano anche le zanzare.

Avere le zanzariere in casa è fondamentale per evitare di ritrovarsi circondati da zanzare pronte a pungere gambe, braccia e altre parti del corpo. Specialmente durante la notte potrebbero attaccare maggiormente e svegliarsi con le punture di insetti non è affatto un piacere.

Le punture di zanzara, infatti, si presentano sotto forma di rigonfiamenti e arrossamenti, causano tantissimo prurito e fastidio alla pelle. Esiste un rimedio naturale da applicare per alleviare immediatamente il prurito ed evitare, quindi, di ritrovarsi a grattare sulla puntura rischiando di peggiorare la situazione.

Il rimedio naturale per alleviare il prurito della puntura di zanzara

Fastidio e forte prurito possono essere alleviati con un rimedio istantaneo che sicuramente avrai a casa a portata di mano: il ghiaccio.

Ebbene sì, non tutti sanno che applicare del ghiaccio sulla zona può ridurre il gonfiore, alleviare il prurito e curare la puntura. Ti basterà prendere del ghiaccio avvolto in un canovaccio e tamponare sopra la parte gonfia e arrossata.

Se non hai del ghiaccio disponibile in freezer, prendi anche una confezione di surgelati! Fai attenzione a non scongelarla, altrimenti mettila in frigorifero e cucinala quanto prima.

Altri rimedi per curare la puntura di zanzara

Oltre al ghiaccio esistono tantissimi altri rimedi fai da te per alleviare il prurito e curare la puntura di zanzara quanto prima.

Potresti, ad esempio, applicare con un batuffolo di cotone del succo di limone e lasciar agire per qualche minuto. In alternativa, se hai degli oli essenziali alla lavanda, alla menta o al rosmarino, applica qualche goccia sulla zona interessata.

Anche l’aloe vera ha un potente effetto lenitivo, ideale per curare non solo le punture di insetti, ma anche per lesioni alla cute e scottature causate dal sole. Sempre meglio avere una crema a base di aloe disponibile in casa!

Un altro rimedio molto diffuso per alleviare il prurito sembrerebbe essere il dentifricio. Addirittura, le nonne consigliano di strofinare aglio o cipolla sulla puntura!