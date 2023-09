Psico test: scegli una di queste porte e ti svelerò cosa ti mette veramente paura nella vita

Qual è la tua più grande paura nella vita? Guarda attentamente le porte, fai il test e scoprila in pochi minuti!

Quante volte hai sentito il detto “quando si chiude una porta, si apre un portone”? Questo famoso proverbio ci vuole insegnare che, quando sembra che le cose vadano male e delle opportunità si chiudono davanti a noi come una porta, spesso altre opportunità più importanti e più promettenti si aprono come un portone.

La porta, quindi, diventa simbolo di opportunità verso un qualcosa di nuovo e migliore. Molte volte, però, la porta può essere anche simbolo di segreti e paure. Le porte chiuse o che si aprono a malapena possono suggerire un qualcosa di nascosto. Il non sapere cosa c’è dall’altra parte può incutere timore. Sulla base di questo, il test di oggi prende in considerazione proprio il concetto di paura.

Il test della porta: scopri qual è il tuo più grande paura

Da sempre l’uomo ha avuto a che fare con le più diverse forme di paura che da un lato gli permettevano di evitare situazioni pericolose, dall’altro potevano interferire con il benessere emotivo della persona. Ognuno di noi ha una grande paura. Questa emozione, sebbene complessa, può essere affrontata in modo sano e può anche portare dei benefici. Ma qual è la tua paura più grande? Osserva le varie porte e scegline una.

Hai scelto la prima porta? Al di fuori di questa porta c’è una fitta e ampia foresta. Molto probabilmente sei uno spirito libero, una persona che ama godersi la vita in ogni suo aspetto. Ed è proprio in questa caratteristica che si nasconde la tua più grande paura. Temi di non raggiungere mai la libertà che tanto stai agognando. Cerca di dedicarti maggiormente a te stesso e alla tua salute e vedrai che raggiungerai tutti i tuoi obiettivi.

Che dire della seconda porta? In questo caso, la porta appare in un ambiente che potrebbe somigliare ad un ambiente domestico. Le tue paure, infatti, sono legate alla stabilità e alla sicurezza. Per te la casa e l’ambiente familiare simboleggiano l’amore e il calore. Hai bisogno di qualcuno che ti protegga e hai paura che non riuscire a trovare il tuo posto sicuro nel mondo. Sei una persona leale e i tuoi amici lo sanno, non ti lasceranno mai da solo.

Cosa vuol dire, invece, la terza porta? Sei una persona molto intelligente e anche molto razionale, la porta sembra aprirsi su una parte dell’universo e questo significa che sei sempre alla scoperta di cose nuove, sia in te stesso che nella vita. Il tuo obiettivo è quello di raggiungere una soddisfazione emotiva e di trovare qualcuno con cui condividere grandi progetti. Non vergognarti di come sei, la persona giusta arriverà.

Infine, l’ultima porta. Una porta vista in primissimo piano e che sembra solida e stabile. Forse anche un po’ troppo, infatti, ti mette una certa ansia. Ma ansia di cosa? Hai paura che qualcuno ti incateni e che ti faccia perdere la tua libertà, magari hai paura di una convivenza o di fare carriera al lavoro. Preferisci una vita comoda e la semplicità. Dovresti, però, imparare a prenderti anche delle responsabilità.

Indipendentemente dalla porta che hai scelto, noi ti auguriamo che sia sempre una porta aperta su grandi e nuove opportunità.