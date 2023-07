Whatsapp, manca poco a un nuovo cambiamento: che trasformazione!

WhatsApp è pronta ad adottare un nuovo cambiamento alla sua applicazione. Per gli utenti la trasformazione è totale: che cosa sta succedendo.

L’applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo è sicuramente WhatsApp. Sono sempre tante le novità introdotte dai nuovi aggiornamenti sull’applicazione. Adesso per l’intera utenza sta arrivando una vera e propria trasformazione che permette al servizio di Meta di cambiare faccia. Andiamo quindi a vedere che cosa sta succedendo e come cambia l’esperienza.

WhatsApp continua ad aggiornarsi rimanendo così sempre sulla cresta dell’onda e tenendo ben alla larga tutta la concorrenza. Ci sono infatti diverse nuove funzionalità in grado di arricchire l’esperienza dell’utente che è solito navigare al suo interno. Sono diversi gli aspetti ritoccati dal team di sviluppo come ad esempio le opzioni di privacy avanzate, miglioramenti dell’interfaccia utente, strumenti di messaggistica aggiuntivi, nuovi sticker, miglioramenti delle chiamate vocali o video e tanto altro ancora.

Spesso invece gli update servono per correggere i bug, i problemi di sicurezza o altre vulnerabilità. Di recente l’applicazione ha finalmente permesso agli utenti di inviarsi contenuti multimediali senza che questi vengano compressi e perdano di qualità. Una funzione che però costringe gli utenti ad utilizzare più dati rispetto al solito. Nonostante questo l’applicazione così facendo va a implementare un tool che ad oggi aveva solo Telegram. Adesso è spuntato fuori un nuovo update dell’applicazione, andiamo a scoprire come verrà trasformata.

WhatsApp, adesso la trasformazione è completa: l’ennesima novità per gli utenti

WhatsApp ha appena presentato un nuovo aggiornamento stabile per iOS, disponibile sull’App Store: il numero di build è 23.13.78. L’applicazione sta distribuendo ampiamente un selettore di adesivi e GIF ridisegnato, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dell’utente consentendo di lavorare sulla nuova tastiera dell’applicazione. Con la vista ampliata del selettore, gli utenti possono anche sperimentare un’esperienza migliorata cercando GIF e adesivi in modo più efficace.

Nelle ultime ore, è stato rilasciato su App Store l’aggiornamento WhatsApp per iOS 23.13.78. Inoltre anche il changelog ufficiale menziona che ora è disponibile una barra degli adesivi aggiornata con una navigazione migliorata. L’ultima funzione introduce quindi la possibilità di scorrere verso l’alto il selettore, consentendo agli utenti di accedere comodamente a una griglia più ampia di elementi. Al momento questa funzione è disponibile solamente per alcuni Beta Tester, che potranno avere a disposizione i nuovi pulsanti ridisegnati.

WhatsApp ha anche migliorato la categorizzazione dei pacchetti di avatar e offre agli utenti un set più ampio di adesivi. Nel caso in cui non abbiate ancora il nuovo strumento dovrete solamente pazientare per qualche settimana, infatti la funzione per fornire agli utenti un selettore ridisegnato per le GIF e gli adesivi è disponibile solo per gli utenti iOS, ma ben presto potrebbe arrivare anche per quelli Android. Per sapere quando non dovrete fare altro che rimanere aggiornati sul nostro sito.