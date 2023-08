Primo appuntamento, ecco i consigli per far colpo sul partner e non sbagliare approccio

Siete in ansia per il primo appuntamento? Vi daremo dei consigli per fare subito colpo dando un’ottima impressione.

Il primo approccio è fondamentale per l’esito di un appuntamento. Sbagliare modi, parole e gesti può significare finire una storia ancora prima di iniziarla.

Le emozioni che generalmente si avvertono in vista di un primo appuntamento sono ansia, paura, adrenalina, entusiasmo. Un mix di sensazioni che possono spaventare e rovinare un’esperienza che dovrebbe essere vissuta minuto per minuto con serenità. Provare agitazione è normale, in fonda è la prima volta che si esce con una persona che potrebbe essere quella giusta, quella con la quale iniziare una relazione. Il cuore che batte, lo stomaco in subbuglio, la testa che gira, sbagliare approccio diventa facile in queste condizioni.

Per evitare di fare “brutte figure” è bene prepararsi psicologicamente e seguire alcuni consigli che vi aiuteranno a mostrarvi per quello che siete realmente, in tranquillità e senza complicare le cose. La perfezione non esiste. Non cercate di creare un appuntamento perfetto, qualche sbavatura è concessa e potrebbe anche movimentare la serata. In fondo, permetterà al partner di capire che siete umani e di apprezzarvi maggiormente.

I consigli per un primo appuntamento ben riuscito

Bisogna mostrarsi la meglio al primo appuntamento ma non diversi da chi si è. Fingere di essere qualcun altro sarebbe controproducente e se il partner è una persona intelligente capirà subito la finzione di un appuntamento costruito unicamente per impressionare.

Se non siete amanti dei ristoranti chic evitate di sceglierlo come luogo del primo appuntamento magari solo per dimostrare che avere soldi da poter spendere. Meglio un locale carino, intimo e che rispecchia la vostra personalità. Non è detto poi che si debba fare una cena come primo appuntamento. Si può andare a prendere un caffè, recarsi al cinema, a fare una passeggiata. L’importante è che il posto emozioni, scateni qualcosa nell’animo.

Attenzione a gestire saggiamente l’ansia. Un pizzico di timore è concesso ma lasciarsi sopraffare da un’emozione negativa è sbagliato. Pensate che se lui o lei ha già detto “sì” all’incontro è perché c’è interesse nei vostri confronti. Prendete un bel respiro e, come detto, siate voi stessi.

Se volete essere certi di evitare momenti di imbarazzo preparate una conversazione interessante. Domande da fare per dimostrare interesse e la capacità di sapere ascoltare.

Infine, l’outift scelto sarà sicuramente importante. In fondo la prima impressione conta, inutile negarlo. Ma ricordate che il più bel vestito che potete indossare è il sorriso.