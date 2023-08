Birra gratis con questo metodo perfettamente legale: ora lo fanno tutti | Pazzesco

Vuoi bere birra gratis? C’è un metodo infallibile per farlo, ma che non consiste nello scroccare ad amici. E’ davvero rivoluzionario.

Alzi la mano chi non ama la birra. Soprattutto in estate, questa bevanda è amata tantissimo in Italia e nel mondo. Infatti, è una delle bibite più consumate nei bar ed è molto buona anche durante i pasti. Una delle cose più attraenti della birra è che è una bevanda low cost, che si può trovare al bar a meno di 10 euro e nei supermercati a un costo contenuto per una cassa.

Questo la rende molto meno costosa del vino e anche più consumata per chi vuole andare al bar e spendere pochi soldi. In Italia abbiamo tantissime etichette di birra, provenienti da diverse regioni, ma anche da diversi paesi europei e mondiali. In alcuni bar è possibile anche trovare birre artigianali molto buone. Anche se è molto economica, il sogno di tutti è quello di poter bere birra gratis.

Birra gratis, ma come? Ecco un metodo legale e infallibile

Anche se una birra costa pochi euro, siamo estremamente attratti dalla voglia di voler berne a fiumi in modo gratuito. Possiamo farcela offrire da un nostro collega, amici, parenti, fidanzato, ma ci sono dei metodi ancora più geniali per poter sorseggiare una birra senza spendere un euro, o quasi. Questo stratagemma non lo conosce quasi nessuno e siamo sicuri che se divulgato, sarà un successone.

Sapevate che esiste un kit per fare la birra a casa? E’ pure legale e sta spopolando nei paesi anglosassoni. Si chiama Brewbarrel starter kit e permette di produrre un’ottima birra casalinga anche a chi è un principiante e di birra ne capisce soltanto perché è un grande bevitore. Tutti sanno però che la birra è fatta di malto d’orzo, acqua e alcol (la quantità varia dal prodotto), che si ottiene dalla lavorazione di orzo, frumento, segale, mais e altro ancora.

Grazie al luppolo la birra assume un retrogusto amarognolo. Questo kit di birra permette di ottenere una lavorazione della bevanda in modo semplice ed economico. Ma come? Semplicemente con un fusto vuoto di 5 litri con valvola di controllo della pressione e tutti gli ingredienti per la birrificazione.

Dentro c’è una bottiglia di malto d’orzo, aromi naturali, lievito secco di birra e un libretto delle istruzioni. Da questa lavorazione semplice e veloce (solo 10 minuti) si otterrà una lager fresca, corposa e fruttata con tanta bella schiuma. Una delle pecche del kit è che è monouso, dunque per fare un’altra birra bisogna riacquistarne un’altro.