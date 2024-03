Pochi sanno quante malattie ci sono nel balcone in primavera: quali sono e come salvare le nostre piante

Con l’arrivo della primavera, l’entusiasmo del ritorno del verde e dei fiori sui balconi arriva alle stelle. Ma questo periodo di rinascita è molto pericoloso per le piante. È necessario essere consapevoli delle malattie che ci sono negli spazi aperti e di cosa bisogna fare per tutelarli.

L’entusiasmo per lo spazio aperto del balcone che ricomincia a vivere alla fine dell’inverno può essere smorzato facilmente. Un primo motivo ce l’ho dà la muffa bianca, una delle malattie più comuni che può colpire le piante da balcone durante la primavera. Si tratta di una polvere biancastra che si poggia sulle foglie e sui fiori compromettendo la capacità della pianta di procedere alla fotosintesi. In questo caso è necessario effettuare un attento monitoraggio in modo da poter rimuovere in tempo le foglie infette. Per evitare la presenza della muffa che distrugge le piante del balcone, è necessario anche garantire una buona circolazione dell’aria e utilizzare fungicidi naturali nel caso delle infezioni più gravi.

Un’altra minaccia è data del marciume radicale dovuto ai ristagni d’acqua. Innaffiare correttamente le piante in primavera evitando eccessiva quantità di acqua è fondamentale per garantire la salute del balcone. Se le radici delle piante non riescono ad assorbire l’acqua, la pianta appassisce e poi muore. Il segreto di un’attività di giardinaggio di alto livello è dato dalla capacità di garantire un buon drenaggio per tutte le piante che abbiamo in balcone o in giardino.

Comportamenti da seguire correttamente

Pochi sanno quante malattie ci sono nel balcone in primavera, ma sono tante e di diversa natura. Tra le più pericolose ci sono quelle che succhiano la linfa indebolendo la pianta. Sono gli afidi, insetti molto fastidiosi ad attaccare le piante in questa maniera. Gli afidi sono piccoli, verdi o neri, e si moltiplicano in maniera molto rapida. Per contrastarli è necessario utilizzare un sapone insetticida con l’olio di neem evitando di ricorrere agli insetticidi chimici che rovinano l’ambiente.

I trattamenti naturali sono utili anche per le malattie fungine come l’antracnosi. Questa malattia compromette l’estetica e la salute della pianta creando delle macchie scure sulle foglie e sui fiori. La causa è la grande umidità. Verifichiamo quindi che le piante ricevano l’acqua necessaria, ma evitiamo gli eccessi. Se teniamo le piante nei vasi di terracotta cerchiamo di capire se il drenaggio è sufficiente ed eliminiamo i liquidi in eccesso. Quando usiamo dei contenitori di plastica è necessario che questi permettano all’acqua di defluire facilmente.

Pochi sanno quante malattie ci sono nel balcone in primavera

Le piante che abbiamo in balcone devono essere nutrite in maniera adeguata per evitare che le malattie primaverili le colpiscono mortalmente. È necessario rinforzare il sistema immunitario. Per fare questo dobbiamo utilizzare concimi bilanciati che soddisfino le esigenze delle piante da balcone, ma soprattutto fare grande attenzione alle dosi consigliate. Molto importanti sono anche trattamenti preventivi e curativi specifici sia per le esigenze delle piante, sia per la varietà da garantire a seconda delle zone in cui troviamo. Se abbiamo un vivaista di fiducia, chiediamo una consultazione nel caso delle infezioni più gravi. Il monitoraggio costante, comunque, ci dirà se sono ancora presenti segni delle malattie, se ci sono segni di ripresa, oppure se le piante sono totalmente in salute.

Altre due malattie cui dobbiamo stare molto attenti sono la fusariosi e la mosca bianca. La prima malattia colpisce le piante come pomodori, peperoni, melanzane, ingiallisce le foglie e fa marcire le radici. Le piante appassiscono improvvisamente. Per combattere questa malattia dobbiamo utilizzare substrati sterilizzati e praticare la rotazione delle colture. La mosca bianca, invece, è un insetto pericoloso che può essere contrastato attraverso trappole adesive gialle, oppure rimedi naturali come l’olio di neem. Le piante che più di tutte rischiano di ammalarsi nel balcone in primavera sono le piante da fiore come gerani, petunie, begonie, verbene. Le piante da orto e aromatiche come pomodori, peperoni, melanzane, basilico, rosmarino. E le piante ornamentali come azalee, rododendri camelie e gardenie.