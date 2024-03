L’Ariete non dovrebbe mai fare affari con il Capricorno ed ecco, segno per segno, quelli compatibili nel lavoro e quelli da evitare

L’oroscopo non svela solo il nostro destino giornaliero, settimanale o mensile. Ha anche la presunzione di segnalarci quei segni che, per un motivo o per l’altro, sono incompatibili con noi. A partire dagli affari visto che ci sono delle incompatibilità difficilmente risolvibili. Ecco quali.

Non tutti i segni vanno d’accordo tra di loro. Si va, più che altro, a guardare all’amore, mentre, in realtà, si dovrebbe fare la distinzione per ogni ambito della vita. Ad esempio, in affari, non tutti i segni zodiacali sono, per caratteristiche, compatibili tra di loro. Ad esempio, l’Ariete non dovrebbe mai fare affari con il Capricorno perché il primo è fumantino, incapace di contare fino a 10 e il secondo ha un orgoglio tutto suo che gli impedisce di accettare critiche. Insomma, il litigio è sempre dietro l’angolo e, trattandosi di soldi, si rischierebbe rapidamente la rottura. E anche la Bilancia non potrebbe lavorare con un Capricorno Il Cancro, poi, dovrebbe evitare di avere rapporti di denaro con i nati sotto il segno dell’Acquario. Chi è del Cancro, infatti, si sdoppia: sa essere gentile con chi gli piace, ma diventa perfido con chi detesta.

Ecco i segni che non dovrebbero fare affari tra di loro o si rischia la rottura

L’Acquario, invece, è troppo volubile, con un occhio sempre rivolto alla concorrenza. Insomma, potrebbero essere due segni, tra loro, particolarmente incompatibili. Anche Toro e Leone, tra di loro, non si prendono molto in affari. Questo perché il Toro è più conservatore e difficilmente potrebbe lanciarsi in qualche novità, preferendo i piedi per terra. Il Leone, invece, ha il fuoco dentro, con uno sguardo perennemente rivolto alla novità. Anche troppo. Ecco che gli scontri, sulla vision aziendale, potrebbero essere fatali a entrambi.

L’Ariete non dovrebbe mai fare affari con il Capricorno, ma non sono gli unici antagonisti

Gemelli e Vergine sono, altresì, poco compatibili quando si tratta di fare business insieme. Chi è della Vergine tende, infatti, a prevalere, quasi soffocando, l’altro. Mal si adatta con un Gemelli, che crede nel potere della dialettica e del confronto. Gli altri segni mancanti? Lo Scorpione lavorerebbe male a contatto con il Leone, perché finirebbero per scontrarsi anche sulle piccole cose. I Pesci, invece, dovrebbero stare lontano dai Gemelli, sempre per lo stesso motivo della Vergine, di cui sopra. Scorpione che, per il suo carattere doppiogiochista, non potrebbe mai andare d’accordo, con il più solare Sagittario.