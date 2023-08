Piedi sudati e maleodoranti a causa del caldo? Non ti preoccupare c’è un rimedio infallibile

Con l’estate sono milioni gli italiani che soffrono di piedi sudati e maleodoranti. Fortunatamente esistono dei rimedi: scopriamo quali sono.

Il grande caldo estivo porta diversi problemi e alcuni di questi potrebbero riguardare anche l’igiene personale. Menomale però che per tutto c’è un rimedio ed è per questo motivo che è possibile adottare dei trucchetti per evitare che i vostri piedi diventino sudati e maleodoranti: cosa fare.

Tra le parti del nostro corpo che soffrono di più con il caldo troviamo sicuramente i piedi e le gambe, che solitamente rischiano di diventare gonfie e pesanti. Sono tantissimi i cittadini che per questo motivo optano per un pediluvio che le renda più leggere. Inoltre questa azione può essere fondamentale anche per l’igiene personale. Proprio in estate le nostre estremità potrebbero emanare del cattivo odore, specie se ci ostiniamo a portare delle calzature chiuse.

Gli scienziati in tal senso hanno fatto una scoperta a dir poco interessante. Infatti quando non ci si lava speso i piedi potrebbe proliferare un batterio, che fa sì che il cattivo odore assomigli a quello del formaggio. Secondo lo studio la stessa “fragranza” si troverebbe nel formaggio olandese Limburgher dove si può trovare lo stesso batterio. Per questo motivo l’espressione “hai i piedi che puzzano di formaggio” ha avuto anche un riscontro scientifico. Oggi quindi andremo a vedere quali sono i rimedi per evitare questo odore fastidioso.

Piedi sudati e maleodoranti, i rimedi contro il caldo: cosa fare

Per prima cosa bisogna sempre pulire regolarmente i nostri piedi prima di andare a dormire, senza trascurare nemmeno la fase dell’asciugatura. Una volta asciugati per bene i nostri piedi potremmo utilizzare del talco base di mentolo in grado di dare anche una sensazione di freschezza che potrebbe essere gradevole nelle giornate torride. Inoltre durante le giornate da temperature alte un pediluvio potrebbe aiutarci ad alleggerire le nostre gambe facendo riprendere una circolazione fluida.

Esistono tre elementi in particolare che potremmo mettere in una bacinella d’acqua prima del pediluvio. Per prima cosa dovete tenere presente che l’acqua all’interno deve essere leggermente tiepida e al suo interno vanno inseriti un paio di cucchiai di sale marino. Inoltre possiamo fare in modo che il sale si sciolga e aggiungere a sua volta un paio di cucchiai di bicarbonato di sodio. Sciolte entrambe le soluzioni abbiamo l’opportunità di profumare il tutto con l’utilizzo di alcuni oli essenziali.

Così facendo riusciremo ad avere quella sensazione di freschezza e di sollievo, specialmente con fragranze come lavanda e menta. A questo punto ad avere maggiore effetto sui nostri piedi sarà il bicarbonato di sodio in grado di eliminare tutti i cattivi odori e del sale marino con proprietà drenanti e antisettiche. Per questo contro caldo e piedi sudati e maleodoranti un pediluvio del genere potrebbe essere la soluzione migliore.