Perde quasi 200 kg cambiando il suo stile di vita: le foto del prima e dopo sono incredibili

Un uomo è riuscito a perdere 200 kg semplicemente seguendo alcune semplici regole: il cambiamento è impressionante.

Quanti di noi sognano di perdere kg in eccesso? Molti lo fanno per ritornare al proprio peso forma, altri invece in occasione di eventi importanti o semplicemente per sentirsi bene con sé stessi, soprattutto se si deve indossare un abito attillato o un costume da bagno. Ma a pochi sarà capitato di vedere l’incredibile trasformazione di una persona che è riuscita a perdere quasi 200 kg aggiungendo qualche piccolo accorgimento nella propria routine.

Questa è la storia di Zach Muncy, un ragazzo ventenne dell’Ohio, che prima di perdere peso aveva ricevuto un’orribile notizia dai medici, ovvero che non sarebbe stato in grado di arrivare al venticinquesimo anno d’età, a causa della sua estrema obesità e di tutti i problemi causa da quest’ultima.

Prima di cominciare il suo percorso di dimagrimento, Zach era arrivato a pesare più di 300 kg e la sua mobilità era molto limitata, a tal punto che era costretto a passare gran parte delle sue sue giornate su una sedia a rotelle. Perciò il ragazzo ha deciso di cambiare la sua vita.

Una perdita di peso strabiliante: la storia di Zach Muncy

All’inzio Muncy ha riscontrato enormi difficoltà nel perdere peso, ma piano piano i suoi sforzi hanno cominciato a dare i loro frutti. Infatti a quel tempo soffriva anche di depressione e questo non ha di certo aiutato il suo percorso di dimagrimento. Per questa ragione inizialmente ha iniziato a porsi dei piccoli obiettivi, facilmente raggiungibili.

Innanzitutto ha definito il proprio piano nutrizionale e la lista della spesa con un numero di calorie da non oltrepassare nel corso dei vari pasti, cucinati con l’aiuto della sua famiglia. Questo ha presto dato esiti positivi. Nel giro di quattro mesi è riuscito a perdere oltre 30 kg. In quel periodo inoltre ha cominciato a fare delle ricerche sulla nutrizione, cercando di migliorare non solo il suo corpo ma anche la sua mente.

Muncy ha optato per una strategia di moderazione piuttosto che di privazione, ovvero puntare su piccoli cambiamenti che davano grandi risultati: “Se volevo una pizza, la mangiavo, ma ne prendevo una piccola invece di una extra large. Una volta capito che potevo continuare a mangiare il cibo che mi piaceva, pur perdendo peso, se tenevo traccia di tutto e mantenevo il mio obiettivo calorico, mi si è aperto un intero nuovo regno di possibilità e di consapevolezza sul mangiare per la mia salute fisica e mentale”.

Negli ultimi tre anni il ragazzo ha seguito la suddetta strategia ed è riuscito a perdere quasi 200 kg. Ha perfino iniziato a raccontare regolarmente il suo percorso di dimagrimento su TikTok, postando con il nickname zachloss. Se prima riusciva a malapena a muoversi, ora la situazione è completamente cambiata. Infatti attualmente si reca in palestra tre giorni alla settimana e si propone di fare 10 mila passi quotidianamente per tenersi in forma.